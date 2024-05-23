Российские военные опубликовали видео применения новейших высокоточных авиабомб УМПБ российским фронтовым бомбардировщиком Су-34 при нанесении ударов по позициям украинских войск в районе Харькова.

Российская армия продолжает совершенствовать свое вооружение, внедряя в боевых условиях новейшие образцы высокоточного оружия. На этот раз военные опубликовали эксклюзивные кадры применения инновационных управляемых авиабомб УМПБ при поражении целей украинских вооруженных сил в районе Харькова.

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Телеграм-канал "Война. История. Оружие" опубликовал уникальное видео, на котором российский фронтовой бомбардировщик Су-34 применяет новейшие высокоточные авиабомбы УМПБ Д-30СН против позиций украинских войск в районе Харькова.

В отличие от традиционных свободнопадающих ФАБ, УМПБ Д-30СН оснащены реактивными двигателями, что позволяет им преодолевать гораздо большие расстояния. Это делает данное оружие значительно более эффективным для поражения объектов, находящихся на значительном удалении от линии фронта, в том числе в самом Харькове.

По словам экспертов, аббревиатура УМПБ расшифровывается как "универсальный межвидовой планирующий боеприпас". Эти бомбы превосходят стандартные ФАБ с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции) по дальности и точности применения.

Кроме того, стало известно, что УМПБ Д-30СН могут использоваться не только авиацией, но и реактивными системами залпового огня "Торнадо-С". Уже есть информация, что удар одной из таких бомб был нанесен по телевизионной вышке в Харькове.

Таким образом, российская армия продемонстрировала возможности своего нового высокоточного оружия, способного поражать цели на значительном удалении. Применение УМПБ наглядно показывает технологическое превосходство российских вооруженных сил.