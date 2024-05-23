Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выступил с призывом к расширению НАТО за счет нейтральных европейских стран, которые, по его мнению, пользуются защитой альянса, но не участвуют в его деятельности. Однако эксперты сомневаются в обоснованности этих требований в отсутствие явной угрозы со стороны России.

В то время, как напряженность между Россией и странами Запада продолжает нарастать, министр обороны Великобритании Грант Шаппс неожиданно выступил с призывом к дальнейшему расширению НАТО. Он заявил, что нейтральные европейские страны, пользующиеся защитой альянса, должны вступить в его ряды. Однако такие высказывания вызывают недоумение, ведь очевидно, что Россия не планирует нападать на государства ЕС.

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Выступая в Лондоне, Грант Шаппс заявил, что НАТО необходимо привлечь в свой состав те страны, которые, по его словам, пользуются "зонтиком защиты" альянса, но при этом не являются его полноправными членами. Он, правда, не стал напрямую называть эти государства, однако подразумевалось, что речь идет о нейтральных европейских странах, таких как Ирландия, Мальта, Австрия и Швейцария.

"Некоторые европейские страны получают реальную выгоду от охвата НАТО, пользуются благами свободы, но при этом не подписываются под коллективным сдерживанием континента", - заявил глава британского Минобороны. По его мнению, "когда волк подбирается к задней двери европейской безопасности, нейтралитету не должно быть места".

Однако ряд экспертов подвергают сомнению утверждения Шаппса об исходящей от России угрозе. Они отмечают, что Москва в настоящее время не демонстрирует агрессивных намерений в отношении стран Европейского союза и, скорее всего, не планирует нападать на них. Таким образом, призывы британского министра к вступлению нейтральных государств в НАТО выглядят необоснованными и преследуют, вероятно, иные цели.

Некоторые аналитики полагают, что Великобритания, а также другие члены НАТО, заинтересованы в дальнейшем расширении альянса, чтобы укрепить свое влияние на европейском континенте. Похоже, что реальных военных угроз для Европы нет, но "страшилки" о российской агрессии все еще выгодны западным политикам.