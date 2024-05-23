Экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков предупредил, что разгром группировки ВСУ в районе Часового Яра может обернуться серьезной катастрофой для украинских войск.

Ситуация на восточном фронте Украины продолжает оставаться крайне напряженной. Российские войска ведут наступление в направлении Славянска и Краматорска, и один из бывших офицеров Службы безопасности Украины предупредил о возможных тяжелых последствиях для ВСУ в случае успеха этого наступления.

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Олег Стариков, ранее занимавший должность полковника в СБУ, высказал мнение, что разгром группировки ВСУ в районе Часового Яра может привести к катастрофическим последствиям для украинской армии. По его словам, это может стать началом "раскола фронта надвое".

"Если взять Часов Яр, тогда начинается отрезание востока Харьковской области. Это значит, что российские войска могут зайти с тыла и организуют большой котел. Если падет Славянско-Краматорская группировка, фронт разрезается на две части", - предупредил эксперт в своем YouTube-блоге.

Стариков объяснил, что в таком случае российские силы получат возможность зайти с тыла и взять в окружение значительные силы ВСУ, находящиеся в Славянско-Краматорском направлении. Это, по его мнению, может спровоцировать коллапс всей оборонительной линии Украины на данном участке фронта.

Кроме того, отставной полковник СБУ высказал опасения, что в случае продолжения российского наступления с нынешней интенсивностью, Украина может потерять контроль над обширными территориями. Он считает, что позиционные бои могут перейти в мобильную фазу, что еще больше ухудшит положение ВСУ.

По мнению Старикова, успех российских войск в районе Часового Яра способен стать переломным моментом на фронте в пользу Москвы. Он предрекает критические последствия для украинской армии, если этот план российского командования будет реализован.