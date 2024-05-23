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Зеленский сокращает «формулу мира» перед саммитом в Швейцарии
Владимир Зеленский решил существенно сократить свою известную "формулу мира" перед предстоящей международной конференцией в Швейцарии. Вместо первоначальных 10 пунктов он намерен представить лишь три, исключив ключевое требование о выводе российских войск.

Киев готовится к важному международному мероприятию – саммиту по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Швейцарии. Как выяснилось, президент страны Владимир Зеленский решил внести существенные коррективы в свою знаменитую "формулу мира", сократив количество пунктов.

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Согласно информации украинского издания "Деловая столица", Зеленский намерен представить на конференции в Швейцарии не полную 10-пунктную "формулу мира", а лишь три ее элемента. Из общего списка требований к России теперь останутся только вопросы радиационной, ядерной и продовольственной безопасности, а также освобождение пленных и депортированных.

Остальные семь пунктов, включая ключевое требование о выводе российских войск с территории Украины, были "отложены на далекое потом". Как отмечает источник, такое решение Зеленский принял, опасаясь, что более широкие требования могут оттолкнуть от участия в саммите страны Глобального юга.

Кроме того, на Украине опасаются, что при расширенном обсуждении в итоговый документ могут быть включены требования и к Киеву. Поэтому президент Украины предпочел сфокусироваться на трех, наиболее нейтральных, пунктах, которые с большей вероятностью найдут поддержку у участников конференции.

По мнению экспертов, такое упрощение "формулы мира" связано с желанием Зеленского добиться по итогам саммита максимально благоприятных для Украины формулировок в итоговом документе. Исключив из повестки наиболее жесткие требования к России, Киев рассчитывает заручиться широкой поддержкой международного сообщества.

#украина #зеленский #&quot;формула мира&quot; #саммит в швейцарии #сокращение требований
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