Астрономы обнаружили гораздо больше карликовых галактик-спутников вокруг крупных галактик, чем предсказывали теоретические модели. Это ставит под сомнение наши представления о формировании галактик на ранних этапах развития Вселенной.

Долгие годы астрономы ломали голову над "проблемой пропавших спутников" – почему вокруг крупных галактик, таких как Млечный Путь, обнаруживается намного меньше карликовых галактик, чем предсказывают теоретические модели? Однако теперь ситуация неожиданно повернулась в обратную сторону.

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Вопреки устоявшимся представлениям, две независимые группы астрономов обнаружили, что карликовых галактик-спутников вокруг крупных галактик на самом деле слишком много. Результаты их исследований подрывают основы современных теорий о формировании галактик во Вселенной.

Согласно стандартным космологическим моделям, после Большого взрыва гигантские сферические "ореолы" таинственной темной материи притягивали облака водорода и гелия, которые затем сконденсировались в галактики. Эти модели также предсказывают, что каждое такое гало темной материи должно содержать сотни или тысячи более мелких субгало, рождающих карликовые галактики-спутники.

Однако на протяжении десятилетий астрономы находили лишь около 10 таких карликовых галактик вокруг Млечного Пути – гораздо меньше, чем предполагают теоретические расчеты. Эта "проблема пропавших спутников" долгое время беспокоила ученых.

Но теперь две независимые группы исследователей пришли к выводу, что на самом деле карликовых галактик-спутников слишком много. Масаси Чиба из Университета Тохоку, проанализировав данные с телескопа Субару, заключил, что у Млечного Пути может быть около 500 таких спутников, в разы больше, чем было ранее обнаружено.

Аналогичные результаты получил и Марсель Павловски из Института астрофизики Лейбница в Потсдаме, изучивший данные по 50 галактикам. Его моделирование показало, что в среднем вокруг каждой галактики должно быть около 10 карликовых спутников, а не 3, как предсказывали прежние теории.

Такое обилие карликовых галактик ставит под сомнение существующие представления о формировании галактик. Возможно, темная материя имеет меньшие масштабы, чем считалось ранее, либо на процесс повлияли первичные магнитные поля, возникшие сразу после Большого взрыва. Скрупулезный анализ данных нового поколения телескопов, таких как Vera C. Rubin Observatory, поможет пролить свет на эти загадки галактической эволюции.