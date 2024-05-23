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Реки Аляски становятся оранжевыми из-за таяния вечной мерзлоты — это может произойти по всему миру
Новое исследование показало, что многие реки и ручьи на Аляске, некогда кристально чистые, теперь стали ржавого цвета с подкисленной водой, угрожая экосистемам и средствам к существованию местных сообществ. Эксперты предупреждают, что это может стать глобальной проблемой, поскольку таяние вечной мерзлоты высвобождает вековые минералы и бактерии, которые уничтожают водные ресурсы по всему Северному полушарию.

Представьте картину, от которой захватывает дух: некогда живописные реки и ручьи Аляски превратились в потоки жидкой ржавчины, приобретя яркий оранжевый оттенок. Это не сюжет фантастического фильма, а реальность, которая все чаще встречается на просторах северного штата. Новое исследование, проведенное группой ученых, проливает свет на пугающие последствия глобального потепления для этого региона.

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Согласно недавно опубликованному исследованию, многие реки и ручьи на Аляске, которые раньше были кристально чистыми, теперь превратились в жуткие "мертвые зоны", окрашенные в ржавый цвет. Ученые объясняют, что этот эффект вызван таянием вечной мерзлоты, ускоренным изменением климата.

Оттаивание давно замороженных минералов, таких как пирит и сульфид железа, приводит к образованию оксидов железа и серной кислоты. Эти вещества делают воду настолько кислотной, что она буквально "сжигает" и убивает всю водную растительность и фауну. Запах такой воды напоминает заплесневелые полотенца и гниющие овощи.

По словам ведущего автора исследования, доктора Джона О'Доннелла из Службы национальных парков США, это явление может распространиться и сохраниться, пока правительства не предпримут решительные действия по борьбе с изменением климата. "Это имеет множество последствий", - говорит О'Доннелл. - "Поскольку климат продолжает нагреваться, мы ожидаем, что вечная мерзлота будет продолжать таять, а значит, везде, где есть такие минералы, существует вероятность образования оранжевых ручьев и их деградации".

Ученые зафиксировали, что 75 ручьев и 41 речное водно-болотное угодье на Аляске уже превратились в жуткие "оранжевые реки". Все это наблюдается на протяжении почти одной тысячи километров, простираясь от нижнего бассейна реки Ноатак до Арктического национального заповедника на северо-востоке. Кроме того, проблема затронула и национальный парк Кобук-Вэлли.

По мнению исследователей, эта ситуация представляет серьезную угрозу для местных сообществ, которые на протяжении многих лет полагались на эти реки как на источник питьевой воды и рыбных ресурсов. Теперь им потребуется экстренная помощь в очистке воды и решении проблемы сокращения популяций рыб.

Эксперты предупреждают, что подобные "оранжевые реки" могут появиться в любом месте, где таяние вечной мерзлоты высвобождает эти токсичные минералы. По сути, это может стать глобальной проблемой, охватывающей 2,26 миллиардов гектар северного полушария Земли. Ученые призывают к незамедлительным и решительным действиям по борьбе с изменением климата, чтобы предотвратить дальнейшее распространение этой экологической катастрофы.

#изменение климата #аляска #загрязнение #экологическая катастрофа #вечная мерзлота #реки
Источник: dailymail.co.uk
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