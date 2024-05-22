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Польша в кредит приобретает у США 4 радиолокационных аэростата на сумму $960 млн
Министерство обороны Польши подписало контракт на приобретение четырех радиолокационных систем раннего предупреждения, базирующихся на аэростатах американского производства. Общая стоимость этой сделки с США достигает почти 1 миллиарда долларов.

В Восточной Европе многие страны региона активно наращивают свои военные возможности. Одним из свежих примеров такой модернизации обороны является Польша, которая недавно заключила крупную сделку с Соединенными Штатами на поставку передовых радиолокационных систем.

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Министерство национальной обороны Польши объявило о подписании контракта на приобретение четырех радиолокационных комплексов раннего предупреждения у США. Эти системы будут базироваться на специальных аэростатах и обойдутся польской казне почти в 1 миллиард долларов.

"Польша станет второй страной в мире, которая будет использовать такую систему", - заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он пояснил, что новые аэростатные РЛС будут размещены на военных базах в восточных и северо-восточных регионах страны, граничащих с Беларусью и Калининградской областью.

Эти уникальные радиолокационные комплексы способны обнаруживать широкий спектр воздушных и морских объектов, включая ракеты, самолеты, беспилотники. Финансирование сделки будет осуществляться за счет кредита, предоставленного США.

Стоит отметить, что подобные аэростатные РЛС уже используются армией Соединенных Штатов в рамках программы "Persistent Surveillance System – Tethered". Теперь к их числу пользователей присоединяется и Польша.

Варшава, приобретая радиолокационные комплексы на базе аэростатов, надеется повысить безопасность страны на восточном направлении.

#сша #польша #оборона #контракт #радиолокация #аэростаты
Источник: defensenews.com
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