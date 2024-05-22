Концерн "Калашников" провел масштабные ресурсные испытания своего пистолета-пулемета ППК-20. Оружие выдержало более 2000 непрерывных выстрелов, при этом демонстрируя высокую надежность работы.

Разработка надежного и эффективного стрелкового оружия всегда была одной из ключевых задач для российских оружейников. Недавно концерн "Калашников" провел масштабные испытания своего нового пистолета-пулемета ППК-20, результаты которых могут впечатлить даже самых опытных экспертов.

реклама

Целью данных испытаний было всесторонне проверить ресурс и эксплуатационные характеристики ППК-20 в самых экстремальных условиях. Для этого оружейный эксперт Георгий Губич взял образец ППК-20 в топовой комплектации, оснащенный штатным глушителем, и начал беспрерывную стрельбу.

Стоит отметить, что ППК-20 обладает весьма внушительными характеристиками. Его скорострельность достигает 800 выстрелов в минуту, что на треть превышает показатели ручного пулемета Калашникова. Поэтому для испытаний было заготовлено большое количество патронов.

Уже после отстрела девятого магазина, эксперт Губич начал жаловаться на нагрев оружия и пороховую вонь, вынужденный даже поднять забрало шлема для лучшей вентиляции. Однако это не остановило его – ППК-20 продолжал безотказно стрелять.

На отметке в 1200 выстрелов на пластиковом обвесе ствола появились первые признаки перегрева – показалось пламя. А после 1350 выстрелов глушитель потемнел, краска на нем сгорела, а пластиковая накладка начала дымиться и плавиться. Тем не менее, ППК-20 продолжал вести огонь.

Дальше события развивались стремительно – оружие буквально загорелось. Но даже это не помешало ему выстрелить еще 900 раз, пока у испытателя не закончились патроны. В итоге после 2250 выстрелов ППК-20 продолжал уверенно работать, несмотря на обгоревший пластик и деформированный глушитель.

Разборка ППК-20 после испытаний показала, что за исключением слоя копоти и грязи, в конструкции не было обнаружено серьезных проблем. Лишь глушитель от нагрева деформировался и был сорван пулей.

Данные ресурсные испытания наглядно продемонстрировали высокую надежность и живучесть пистолета-пулемета Калашникова ППК-20, который выдержал запредельные нагрузки без критических отказов. Это еще раз подтверждает репутацию российского оружия как одного из самых качественных и неприхотливых в мире.