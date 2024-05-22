Легендарный дизайнер Ягуара Ян Каллум представит свое новое творение - загадочный электрический внедорожник Callum Skye - на предстоящем конкурсе Concours на Сэвил-Роу в Лондоне. Этот эксклюзивный автомобиль сочетает в себе черты купе, внедорожника и пляжного багги.

Дизайнеры и инженеры автомобильной индустрии постоянно поражают нас своими смелыми и новаторскими идеями. Один из таких примеров - недавно представленный электрический внедорожник Callum Skye, который был создан под руководством легендарного дизайнера Jaguar Яна Каллума.

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Callum Skye, рожденный в воображении Яна Каллума, вскоре официально дебютирует на престижном конкурсе Concours на Сэвил-Роу в Лондоне. Этот автомобиль трудно отнести к какой-либо конкретной категории – в нем сочетаются черты купе, внедорожника и даже пляжного багги, создавая по-настоящему уникальный образ.

Skye является первым самостоятельным проектом Каллума после ряда других успешных разработок, включая превращение концепта Jaguar C-X75 в реальный дорожный автомобиль. Несмотря на некоторые изменения, дизайн Skye остается верен ранее представленным прототипам, сохраняя налет таинственности вокруг его классификации. Купеобразный силуэт приподнят за счет значительного клиренса, намекая на способности к внедорожным приключениям.

Интерьер Callum Skye выполнен в компоновке 2+2 с спортивными передними сиденьями и задним местом для хранения багажа или перевозки небольших пассажиров. Приборная панель имеет лаконичный дизайн с трехспицевым рулем, сенсорным экраном планшетного типа и вертикальным массивом круглых сенсорных кнопок на центральной консоли.

Ключевой особенностью Skye является его силовая установка. Автомобиль оснащен литий-ионной батареей емкостью 42 кВтч, обеспечивающей запас хода около 274 км. Система быстрой зарядки не является лучшей в классе, но может пополнить аккумулятор менее чем за 10 минут. При этом заявленное время разгона от 0 до 97 км/ч менее 4 секунд впечатляет.

Несмотря на компактные размеры – длина 4,04 м, ширина 1,9 м – Callum Skye весит 1150 кг, что примерно на 100 кг больше, чем Mazda MX-5 Miata. Однако это дополнительное пространство и объем предназначены для серьезных бездорожных приключений, к которым Skye готов благодаря специально разработанным шинам.

Каллум уже открыл предварительные заказы на Skye по цене от 92 000 до 120 000 евро в зависимости от комплектации. Производство будет ограниченным, а в 2024 году ожидается выпуск дополнительных вариантов, ориентированных как на бездорожье, так и на дорожные характеристики.