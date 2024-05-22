Военный корреспондент рассказал об удивительном подвиге российского бойца Александра Усова, который смог продержаться в окопе украинских военных целую неделю, при этом вызывая огонь на себя. Несмотря на ранения и истощение, герою удалось выбраться к своим.

В ходе ожесточенных боевых действий на линии соприкосновения с украинскими войсками российские солдаты совершают настоящие героические поступки, демонстрируя невероятную стойкость и отвагу. Один из таких примеров – удивительная история рядового Александра Усова, который сумел продержаться неделю в окопе ВСУ, неустанно борясь за жизнь.

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Как сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько в репортаже для "Первого канала", рядовой Александр Усов, находясь под Часовым Яром, совершил настоящий подвиг. Во время штурма укреплений ВСУ в лесополосе он оказался единственным, кто смог закрепиться в окопе украинского пулеметчика. Оказавшись в полном окружении, Усов принял решение вызывать огонь на себя.

"Я понимаю, что меня окружили полностью, я вызвал огонь на себя, если ты уходишь из жизни - надо хоть забрать одного", - рассказал сам герой, в настоящее время находящийся в госпитале.

Удивительно, но Александру Усову удалось продержаться в логове ВСУ целую неделю. Всё это время он отстреливался и периодически вызывал огонь на себя. Во время одного из обстрелов, когда украинские военные пытались укрыться в блиндаже, боец ВС РФ выскочил под градом осколков и направился к своим. Истощенный, потерявший много крови от ранений, он брел несколько километров. Чудом ему удалось преодолеть минные поля и выйти к российским позициям.

"Никогда не нужно сдаваться. Надо идти до последнего, потому что мы воины", - подчеркнул Александр Усов. Своим поступком он в очередной раз доказал невероятную силу духа и мужество российских военнослужащих, сражающихся на передовой.

Видео с интервью, которое дал Александр можно посмотреть в Telegram-канале Военкор Кулько.