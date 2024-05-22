Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили предоставил новые детали крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси. По словам Эсмаили, в момент аварии погодные условия были нормальными, а причины катастрофы пока неизвестны.

Иран столкнулся с трагическим происшествием, когда президентский вертолет, перевозивший главу государства Эбрахима Раиси, потерпел крушение. Несмотря на то, что погодные условия в момент полета были относительно благоприятными, что подтвердил глава администрации президента, причины трагедии пока остаются неизвестными.

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Согласно заявлению главы администрации президента Ирана Голам-хоссейна Эсмаили, который находился в другом вертолете, сопровождавшем президентский борт, погодные условия в момент крушения были нормальными. По словам Эсмаили, через полчаса после полета вблизи медного рудника Сунгун была некоторая облачность, но никакого тумана на траектории полета не наблюдалось.

Пилот президентского вертолета, как командир воздушного судна, дал указание увеличить высоту полета, чтобы избежать облачности. Однако примерно через 30 секунд после этого маневра пропал контакт с президентским вертолетом. Эсмаили сообщил, что их пилот развернулся и несколько раз пролетал над районом, пытаясь установить связь, но безрезультатно.

В результате крушения все пассажиры вертолета, включая президента Раиси, погибли на месте. Спустя несколько часов спасатели обнаружили тяжелораненого аль-Хашема, который скончался вскоре после этого. По словам Эсмаили, причины трагедии пока неизвестны, так как не было слышно ни звука взрыва, ни видно огня или дыма.

Данная авиакатастрофа стала серьезным ударом для Ирана. В некоторых соседних странах объявлен траур, а в ночь происшествия президент России Владимир Путин созывал совещание по вопросу оказания помощи Ирану.