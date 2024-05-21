Европейские лидеры объявили о планах создания масштабной системы противоракетной и противовоздушной обороны под названием "Европейская инициатива Sky Shield" (ESSI). Стоимость этого проекта, призванного защитить Европу от угроз со стороны России, оценивается в 3,4 миллиарда фунтов стерлингов. Инициатива сравнивается с израильским "Железным куполом".

Daily Express сообщает, что на фоне обострения геополитической ситуации в Европе и нарастающих [по мнению Запада, прим. ред.] угроз со стороны России руководство Европейского союза приняло решение о создании масштабной системы противовоздушной обороны. Этот амбициозный проект призван защитить континент от ракетных атак и воздушных угроз, таких как современные беспилотные летательные аппараты.

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Лидеры Европейского союза планируют в ближайшее время официально представить Европейскую инициативу "Небесный Щит" (ESSI) – грандиозный оборонный проект стоимостью £3,4 миллиарда. Эта система противовоздушной обороны сравнивается с израильским "Железным куполом" и нацелена на защиту Европы от ракетных и беспилотных угроз.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, необходимость в создании подобной системы обороны очевидна, особенно с учетом последних событий. "Европа находится в опасной зоне, подобной Израилю, и ей необходимо принять превентивные меры", - подчеркнул он.

Инициатива ESSI была впервые представлена Германией в 2022 году, и с тех пор к ней присоединились уже 21 страна-участница ЕС. Однако проект сталкивается с некоторой критикой внутри Польши, где президент Анджей Дуда назвал его "немецким бизнес-проектом" и выразил предпочтение сотрудничеству с США и Великобританией.

Тем не менее, Туск остается приверженным идее создания "железного купола" над Европой. Он заявил, что работа над проектом в Польше уже началась, и выразил удовлетворение поддержкой, которую оказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Помимо ESSI, Польша также инвестирует около £2 миллиардов в проект "Щит-Восток" по усилению безопасности своих восточных границ. Этот план предусматривает строительство военных укреплений и изменения окружающей среды, чтобы сделать границу с Россией и Беларусью непроницаемой.

Таким образом, считает Daily Express, Европейский союз предпринимает решительные шаги для укрепления своей системы противовоздушной обороны в ответ на возрастающие угрозы со стороны России. Реализация проекта "Небесный Щит" стоимостью более £3 миллиардов, по мнению ЕС, может стать ключевым элементом обеспечения безопасности континента в ближайшие годы.