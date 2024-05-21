Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разработали новый грузовой беспилотный летательный аппарат "САРМА". Универсальный БПЛА способен поднимать грузы до 100 кг и совершать полеты на дальность до 1200 км, что позволяет использовать его в различных целях – от авиационных агротехнических работ до доставки грузов.

Развитие беспилотных авиационных систем открывает новые возможности для самых разных отраслей – от сельского хозяйства до логистики. Все более востребованными становятся грузовые БПЛА, способные осуществлять доставку на большие расстояния и выполнять специализированные работы. Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали уникальную модель грузового беспилотника, обладающего впечатляющими техническими характеристиками.

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Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) представили новую разработку – грузовой беспилотный летательный аппарат "САРМА". Этот универсальный БПЛА может применяться для целого спектра задач, от авиационных агротехнических работ до доставки крупных грузов.

Презентация инновационной разработки состоялась 21 мая на площадке вуза. В мероприятии принял участие министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, который отметил, что "САРМА" обладает "принципиально новыми для отрасли характеристиками".

Действительно, возможности нового БПЛА впечатляют. Он способен поднимать грузы массой до 100 килограммов и совершать полеты на расстояние до 1200 километров. Такие технические параметры делают "САРМА" весьма универсальным средством.

Одной из ключевых особенностей конструкции является волнистый профиль крыла. Этот инновационный дизайнерский ход, основанный на принципах биомиметики, позволил повысить безопасность эксплуатации и улучшить взлетно-посадочные характеристики аппарата.

"Суть в том, что по аналогии с птицами летательный аппарат имеет жесткий силовой каркас, изготовленный из алюминиевых сплавов, который окружает менее прочная, но более податливая обшивка из пластика", - пояснила заместитель губернатора Ирина Мануйлова.

Разработка БПЛА "САРМА" велась в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет 2030". Специалисты из разных факультетов НГТУ НЭТИ объединили свои усилия, чтобы воплотить в жизнь эту инновационную конструкцию. В проекте также использовались передовые решения Института теоретической и прикладной механики СО РАН.

Кроме того, в Новосибирской области сейчас создается Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, одним из ключевых участников которого станет НГТУ НЭТИ. Это позволит региону активно развивать направление конструирования, испытаний и эксплуатации современных БПЛА.

Таким образом, новый грузовой беспилотник "САРМА" демонстрирует передовые технологические решения, разработанные учеными Новосибирского технического университета. Этот БПЛА открывает широкие возможности для применения в различных отраслях экономики.