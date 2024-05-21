Норвежская компания Infinite Mobility, специализирующаяся на разработке легких электромобилей, начинает отгрузку прототипов своих первых грузовых велосипедов с фотоэлектрическими двигателями потенциальным дистрибьюторам в Европе. Новинка, получившая название Inga, сочетает в себе солнечные батареи и литий-ионный аккумулятор, что позволяет свести к минимуму необходимость подзарядки от сети.

Инновации в сфере городской мобильности набирают все большие обороты, особенно в области транспорта последней мили. Норвежский стартап Infinite Mobility делает очередной шаг в этом направлении, представляя свою разработку – грузовые велосипеды с интегрированными фотоэлектрическими системами, которые позволяют значительно снизить необходимость подзарядки от электросети.

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Норвежская компания Infinite Mobility, специализирующаяся на разработке легких электромобилей, готовится к запуску своей первой продукции – грузовых велосипедов с фотоэлектрическими двигателями. Стартап уже начал рассылать прототипы новинки под названием "Inga" потенциальным дистрибьюторам в Европе, ожидая их обратную связь перед запланированным на следующий месяц началом серийного производства.

Модель Inga оснащена тремя солнечными панелями Maxeon/Sunpower мощностью 160 Вт, которые интегрированы в переднюю грузовую платформу. Это позволяет аккумулировать энергию солнца и питать встроенный моторедуктор с крутящим моментом 100 Нм и емкостной батареей на 36 В. По расчетам разработчиков, одного дня на солнце будет достаточно, чтобы полностью зарядить аккумулятор, а часа – для преодоления 8 км.

"Наши грузовые велосипеды на солнечной энергии созданы для того, чтобы значительно сократить до минимума перезарядку аккумулятора от сети", - отметил основатель и генеральный директор Infinite Mobility Моез Джомаа. Он подчеркнул, что в благоприятных климатических условиях батарея может обеспечивать работу велосипеда в течение многих месяцев без подзарядки.

Помимо фотоэлектрической системы, Inga оснащена встроенным программным обеспечением, которое позволяет владельцам отслеживать производительность солнечных панелей, состояние аккумулятора и получать рекомендации по оптимизации энергосбора.

В планах компании не только запуск серийного производства модели Inga, но и разработка более вместительного трехколесного грузового велосипеда с увеличенной мощностью фотоэлектрической системы до 550 Вт.

Напомним, что недавно мы рассказывали про инновационные электрические грузовые велосипеды от компании Cityshuttle. Узнать подробности и посмотреть видео можно здесь.