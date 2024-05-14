Компания Cityshuttle представила инновационный грузовой электровелосипед ePack4, способный заменить традиционные фургоны и грузовики в городских доставках. Эта четырехколесная модель с внушительным грузовым прицепом открывает новую эру в экологичном и эффективном городском транспорте будущего.

Городские доставки переживают настоящую революцию. На смену традиционным грузовикам и фургонам в Европе приходят более компактные, экологичные и маневренные решения – электрические грузовые велосипеды. И одним из самых впечатляющих представителей этого нового поколения стал Cityshuttle ePack4, способный заменить собой целые грузовые автомобили.

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Cityshuttle ePack4 — это действительно уникальное транспортное средство. Четырехколесная конструкция с задним грузовым прицепом отдаленно напоминает большой 18-колесный полуприцеп, но в гораздо более компактном и легком исполнении. Основное отличие – в силовой установке: вместо двигателя внутреннего сгорания здесь используется электрический привод, превращающий ePack4 в огромный грузовой электровелосипед.

Детали конструкции впечатляют. Инновационная подвеска кабины и прицепа обеспечивает плавность хода, при этом не жертвуя полезным грузовым пространством – оно составляет внушительные 4 кубических метра. Более того, прицеп настолько велик, что компания Cityshuttle предлагает использовать его для размещения цифровой рекламы.





Чтобы удовлетворить потребности городских доставочных служб, ePack4 оснащен системами GPS-слежения, удаленного управления автопарком и камерами видеонаблюдения. А для повышения эффективности конструкторы отказались от традиционной велосипедной трансмиссии с цепью в пользу более простой и надежной электрической системы.

Компания Cityshuttle уже производит ePack4 в Великобритании и планирует начать более масштабное производство в 2025 году. По утверждениям разработчиков, этот инновационный грузовой электровелосипед уже вызывает значительный интерес на европейском рынке, открывая новую эру в городских доставках.

Таким образом, Cityshuttle ePack4 — это впечатляющий пример того, как электрические грузовые велосипеды меняют привычную логистику доставок в городах. Их компактность, экологичность и высокая маневренность делают их все более востребованной альтернативой традиционным грузовым автомобилям.