Энтузиасты из YouTube-канала Hacksmith Industries смогли создать рабочий прототип дистилляционного комбинезона, или дистикомба, из фантастического фильма "Дюна". Устройство способно собирать и фильтровать пот человека, превращая его в чистую питьевую воду.

Фантастический мир "Дюны" Фрэнка Герберта полон невероятных изобретений, которые позволяют выживать в суровых условиях пустыни планеты Арракис. Среди них особое место занимает дистилляционный комбинезон, или дистикомб, способный перерабатывать биологические жидкости человека. И вот энтузиасты решили воплотить эту идею в реальность.

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Канадские инженеры из YouTube-канала Hacksmith Industries смогли создать рабочий прототип дистилляционного комбинезона, известного по фантастическому фильму "Дюна" режиссера Дени Вильнева. Этот высокотехнологичный костюм способен собирать и фильтровать пот человека, превращая его в чистую питьевую воду.

Согласно сюжету оригинальной "Дюны", дистикомб использовали жители планеты Арракис, чтобы выживать в суровых пустынных условиях. Устройство позволяло удерживать и перерабатывать все биологические жидкости организма для дальнейшего употребления.

Разработчики решили ограничиться фильтрацией только пота. Для этого они оснастили костюм термоэлектрическим охладителем, который собирает и концентрирует влагу с тела. Далее жидкость проходит очистку и поступает через специальную трубку прямо ко рту владельца комбинезона.

Примечательно, что инженерам удалось не только создать функциональное устройство, но и придать ему внешний вид, максимально соответствующий фантастической вселенной "Дюны". Костюм выглядит стильно и футуристично, словно сошел со страниц оригинального романа.

Ученые отметили, что подобная система переработки биологических жидкостей могла бы быть полезна и в реальной жизни, например, при космических экспедициях. Сейчас аналогичным образом осуществляется очистка воды на Международной космической станции.

Таким образом, энтузиасты из Hacksmith Industries не только порадовали поклонников "Дюны" качественной реплика легендарного дистикомба, но и продемонстрировали, что данная технология имеет вполне реальные практические применения в современном мире.