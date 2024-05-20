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FDA разрешило Neuralink провести имплантацию мозгового чипа второму пациенту
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Neuralink, компании Илона Маска, проведение имплантации мозгового чипа второму пациенту. Это решение последовало после того, как Neuralink предложила способ устранения проблемы, возникшей у первого пациента.

Технологии, связанные с взаимодействием мозга и компьютера, неуклонно развиваются, и одним из лидеров в этой области является компания Neuralink, основанная Илоном Маском.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило компании Neuralink миллиардера Илона Маска провести имплантацию мозгового чипа второму пациенту. Это решение последовало после того, как Neuralink предложила решение проблемы, возникшей у первого человека, которому был имплантирован этот высокотехнологичный девайс.

Как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленный источник, проблема, с которой столкнулась Neuralink, заключалась в том, что крошечные провода в мозгу первого пациента выдвинулись из своего первоначального положения. По данным Reuters, эта проблема была известна компании на протяжении многих лет.

Для устранения этой проблемы Neuralink предложила встроить некоторые провода устройства глубже в мозг пациента. Этот технический шаг позволил получить одобрение FDA на проведение следующей имплантации.

Напомним, что Neuralink занимается разработкой технологий для создания имплантатов, которые могут напрямую взаимодействовать с человеческим мозгом. Цель компании – помочь людям с тяжелыми неврологическими заболеваниями и травмами, а в перспективе – расширить возможности человеческого мозга.


#илон маск #neuralink #fda #имплантат #мозговой чип #медицинские технологии
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