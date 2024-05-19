Согласно отчету авторитетного издания, в 2025 году Apple планирует представить новую модель iPhone 17 Slim, которая может стать самым дорогим смартфоном в линейке компании. Новинка получит обновленный дизайн и улучшенные характеристики, что позволит ей занять топовую позицию в ассортименте компании.

Еще не успев представить серию iPhone 16, Apple уже готовит поклонников бренда к выпуску нового флагмана – iPhone 17 Slim. Согласно надежным инсайдерским данным, этот смартфон может стать самой дорогой моделью в линейке компании из Купертино.

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По сведениям авторитетного издания The Information, Apple планирует выпустить в 2025 году новую модель iPhone 17 Slim, которая, как ожидается, станет самым премиальным и дорогим смартфоном в линейке компании.

Согласно отчету, iPhone 17 Slim будет оснащен 6,6-дюймовым экраном – большим, чем у стандартных iPhone 17 (6,1 дюйма) и iPhone 17 Pro (6,3 дюйма), но меньшим, чем у топового iPhone 17 Pro Max (6,9 дюйма). При этом новинка может превзойти по цене даже самую дорогую модель флагманской серии.

Инсайдеры также сообщают, что Apple рассматривает возможность использования в iPhone 17 Slim обновленного дизайна корпуса. Например, модуль тыльной камеры может быть расположен по центру, а сам корпус выполнен из алюминия. Последнее поколение iPhone сохранило облик, схожий с iPhone X, представленным еще в 2017 году.

Кроме того, в отчете говорится, что Apple работает над уменьшением размера фирменной "монобровки" Dynamic Island в новой серии iPhone 17. Таким образом, компания, похоже, стремится к еще более компактному и премиальному дизайну своих будущих флагманов.

Стоит отметить, что серия iPhone 17 должна стать преемником нынешней линейки iPhone 16, дебют которой ожидается во второй половине 2024 года. Поэтому информацию о новом iPhone 17 Slim все же стоит воспринимать с некоторой долей осторожности – до его официального анонса еще больше года.

Тем не менее, очевидно, что Apple продолжает искать способы сделать свои топовые смартфоны еще более привлекательными для взыскательных клиентов, готовых платить премиальные цены за флагманские гаджеты компании.