Британский генерал-майор Джеймс Мартин признал, что армия Великобритании находится в процессе потери навыков для ведения полномасштабных военных кампаний. Это связано с десятилетиями сосредоточения внимания британцев на борьбе с повстанцами в различных странах, что привело к сокращению численности вооруженных сил до минимального за 300 лет уровня.

Британская армия всегда считалась одной из сильнейших в мире, но, по признанию высокопоставленного военного, эти времена остались в прошлом. Генерал-майор Джеймс Мартин откровенно заявил, что многолетняя концентрация на борьбе с повстанцами привела к серьезной деградации боевых возможностей британских вооруженных сил.

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Британский генерал-майор Джеймс Мартин признал, что армия Великобритании находится в процессе "потери навыков" для ведения полномасштабных военных кампаний. По его словам, это связано с десятилетиями, в течение которых британские вооруженные силы были сосредоточены на борьбе с повстанцами в таких странах, как Ирак, Сирия и Афганистан.

Как отмечает газета Telegraph, Мартин заявил, что армия "пытается вернуться в первоначальное состояние" после многих лет этой переориентации. Он подчеркнул, что фокус на противодействии мятежникам привел к тому, что Великобритания сместила внимание с масштабных межгосударственных конфликтов на локальные кампании.

В результате, численность британской армии сократилась до наименьшего за 300 лет уровня. Кроме того, сокращение ресурсов сказалось и на боевой подготовке: по словам генерала, обеспечение экипировкой солдат для длительной войны "все еще требует большого объема работы".

Мартин также признал, что существуют районы, где британские вооруженные силы недоукомплектованы, и поэтому стране придется полагаться на помощь союзников. Это связано с тем, что акцент на борьбе с повстанцами привел к сокращению запасов боеприпасов и запчастей.

Ранее комитет по обороне парламента Великобритании предупреждал, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем с набором и удержанием военнослужащих. Отмечается, что комитет призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.

Очевидно, что годы, потраченные на подавление повстанческих движений, серьезно сказались на боевых возможностях британских вооруженных сил. Генерал Мартин признал, что Великобритания уже не способна вести войну в одиночку и будет вынуждена полагаться на помощь союзников. Это стало серьезным ударом по былой репутации британской армии как одной из сильнейших в мире.