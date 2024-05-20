Российская новейшая система радиоэлектронной борьбы "Тобол" вызывает серьезную озабоченность у стран НАТО. Как сообщают западные СМИ, эта система способна полностью подавлять спутниковый сигнал, парализуя работу авиационной навигации и связи в воздушном пространстве над Европой.

Когда речь заходит о российских военных разработках, на Западе мгновенно начинают бить тревогу. Так произошло и в случае с новейшей системой радиоэлектронной борьбы "Тобол", которая, по данным британских СМИ, буквально парализует авиационные перевозки в небе над Европой.

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Британские СМИ бьют тревогу – Россия разработала "секретное оружие", которое способно полностью подавлять спутниковые сигналы, использующиеся для обеспечения связи и навигации авиации. Речь идет о новейшей системе радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием "Тобол".

По данным британских журналистов, "Тобол" уже был применен Россией в ходе специальной военной операции на Украине и показал себя весьма эффективным. В частности, с помощью этой системы российским войскам удалось заглушить сигнал американской спутниковой сети Starlink, доступ к которой ранее был предоставлен Украине.

Однако наибольший резонанс "Тобол" вызвал в Европе, где его работа повлекла за собой настоящую катастрофу для авиаперевозок. Сообщается, что с августа 2022 года по март 2023 года более 46 тысяч самолетов столкнулись с серьезными помехами в работе навигационного оборудования. Это привело к отмене или экстренному изменению маршрутов сотен рейсов британских авиакомпаний.

Командование ВС Эстонии также пожаловалось на "цикл сбоев", связывая их с деятельностью российской системы "Тобол". При этом, по мнению специалистов, противодействовать этой системе крайне сложно, поскольку ее работа крайне непредсказуема.

Тем не менее, Россия хранит молчание относительно возможностей "Тобола", а западные СМИ лишь строят догадки о его реальной мощи. Очевидно, что Москва намерена и далее использовать этот инструмент в качестве весомого козыря в противостоянии с НАТО.