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Российские силы ПВО сбили более 100 целей во время массированной атаки БПЛА ВСУ на юге России
Российские средства противовоздушной обороны отразили крупнейшую за последнее время атаку Вооруженных сил Украины на объекты в Краснодарском крае и Крыму. Десятки беспилотников были сбиты, но некоторые все же достигли своих целей, вызвав пожары на промышленных объектах.

Стало известно, что вооруженные силы Украины предприняли масштабную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам в Краснодарском крае и Крыму. Российским средствам ПВО удалось сбить большую часть воздушных целей, но некоторым дронам все же удалось достичь своих целей, вызвав локальные пожары.

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По информации Минобороны РФ, на протяжении одной ночи средства противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили более 100 воздушных целей, пытавшихся атаковать объекты в Краснодарском крае и Крыму. Большинство беспилотников было сбито, но некоторым из них все же удалось нанести ущерб промышленной инфраструктуре.

В Новороссийске украинские дроны атаковали территории нескольких предприятий, хранящих нефтепродукты. Обломки БПЛА попали в резервуары, вызвав возгорания, которые, однако, были оперативно ликвидированы. Пострадали три промышленных объекта, но власти заверили, что инцидент не повлиял на их работу. Также был зафиксирован ущерб жилым домам в 13 районах города.

Аналогичная атака произошла и в Туапсе, где несколько БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод "Роснефти". Одна из ректификационных колонн загорелась на площади 200 кв. метров, но пожар был быстро ликвидирован.

Крымский полуостров также подвергся массированной атаке. Только за одну ночь российские средства ПВО уничтожили 51 БПЛА, пытавшихся достичь целей в Севастополе и других городах. Один из сбитых дронов упал на подстанцию, что привело к масштабным перебоям с подачей электроэнергии и воды в большей части города.

Эксперты отмечают, что данная атака стала самой масштабной за последнее время. Украинские войска явно пытались нанести максимальный ущерб российской инфраструктуре, однако российская система ПВО продемонстрировала высокую эффективность, сбив большую часть воздушных целей. Тем не менее, некоторым дронам удалось достичь своих целей, что привело к локальным разрушениям и жертвам среди мирного населения.

#россия #украина #сво #война #беспилотники #пво #белгородская область #севастополь #новороссийск #туапсе
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