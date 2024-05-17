Российская армия для СВО развернула модернизированную версию советского танка Т-72 – Т-72Б3М. Эта более дешевая, но высокоэффективная машина призвана противостоять западным танкам, поставляемым Киеву. Эксперт издания National Interest рассказывает о тактических преимуществах этого российского танка.

В ходе специальной военной операции на Украине Россия активно использует различные виды вооружений и боевой техники. Особое внимание уделяется танковым подразделениям, которые играют ключевую роль в наступательных действиях. При этом российские военные делают ставку не только на новейшие разработки, но и на проверенные в бою образцы советской эпохи. Одним из ярких примеров является модернизированный вариант танка Т-72, который, по мнению экспертов, может стать серьезным козырем Москвы в конфликте с Украиной.

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Российский основной боевой танк Т-72, хорошо знакомый еще с советских времен, был подвергнут серьезной модернизации для использования в конфликте на Украине. Новая версия машины, известная как Т-72Б3М, была представлена в 2017 году и предлагает ряд важных технических усовершенствований.

Среди ключевых нововведений – установка новой гладкоствольной пушки 2А46М-5-01, усовершенствованной оптической аппаратуры и пассивной динамической защиты "Реликт". Эти доработки позволили сделать машину более эффективной и одновременно более дешевой, чем более современные российские танки Т-90 и Т-14 "Армата".

Как отмечает аналитик и бывший сотрудник Конгресса США Брэндон Дж. Вейхерт, Т-72Б3М стал воплощением российской стратегии использования экономичной, простой в обслуживании и массово производимой бронетехники в военных конфликтах. В 2020 году более 120 единиц таких модернизированных танков были переданы Белоруссии, а в последние месяцы они начали появляться и на украинском фронте.

Эксперт считает, что Т-72Б3М с его модернизированными системами вооружения и защиты могут сыграть решающую роль в желании России быстро разрешить конфликт на Украине. Дело в том, что эти машины более дешевы, но при этом достаточно эффективны для борьбы с западными танками, такими как "Леопард-2" и "Абрамс", поставляемыми Киеву.

Таким образом, ставка Москвы по мнению Вейхерта на восстановление и модернизацию советских Т-72 может оказаться весьма дальновидным шагом в нынешнем конфликте. Надежные, недорогие и простые в эксплуатации танки способны усилить российские войска и противостоять современному западному вооружению, используемому украинской армией.