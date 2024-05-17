Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) разработали инновационного робота-помощника SuperLimbs, способного поднимать упавших на Луне астронавтов. Эта технология призвана обеспечить безопасность будущих миссий по возвращению человека на поверхность Луны.

Человечество готовится к новым лунным экспедициям в ближайшие годы. Однако пребывание на поверхности спутника Земли создает множество уникальных проблем, с которыми столкнутся будущие космонавты. Среди них – повышенный риск падений из-за низкой гравитации. Для решения этой задачи инженеры Массачусетского технологического института (МІТ) создали инновационную систему роботизированной помощи.

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Команда исследователей из МІТ под руководством профессора Гарри Асада разработала робота-помощника под названием SuperLimbs, способного поднимать упавших лунных астронавтов. Это решение стало ответом на одну из ключевых проблем, с которой предстоит столкнуться участникам будущих высадок на Луну.

Как отмечает Асада, несмотря на физическую подготовленность космонавтов, низкая гравитация Луны (всего одна шестая от земной) и громоздкие скафандры могут значительно затруднить им процесс вставания после падения. "Астронавты могут легко опрокинуться, а затем столкнуться с серьезными трудностями при попытке подняться обратно на ноги", - поясняет профессор.

Для решения этой проблемы инженеры МІТ разработали роботизированные "Суперконечности" - две многосуставные руки, которые будут выдвигаться из нижней части рюкзака скафандра астронавта. Эти "руки-помощники" способны захватить космонавта за рюкзак и аккуратно поднять его обратно в вертикальное положение.

Прежде чем приступить к созданию системы, исследователи тщательно изучили, как люди, одетые в громоздкую экипировку, пытаются встать с пола. Проанализировав эту типичную последовательность движений, они разработали специальный алгоритм управления для роботизированных рук, чтобы повторять и дополнять действия астронавта. Этот процесс записан на крайне на впечатляющем видео ниже.





"Это похоже на то, что вместе с вами движется дополнительная сила, помогающая подняться", - описывает свои ощущения от тестирования системы инженер Эрик Баллестерос. Разработчики считают, что такая помощь позволит космонавтам экономить силы и ресурсы во время лунных миссий.

В дальнейшем команда МІТ планирует интегрировать полноценные "Суперконечности" в рюкзаки скафандров, чтобы обеспечить астронавтам надежную поддержку в случае падения. Это решение стало частью гранта НАСА на разработку новых космических технологий, которые могут повысить эффективность и безопасность будущих лунных экспедиций.