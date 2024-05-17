Ученые из Нидерландов разработали инновационный спрей на основе растительного масла, который превращает сельскохозяйственные растения в ловцов вредных насекомых. В отличие от традиционных токсичных пестицидов, новое решение является экологичным и безопасным.

Современное сельскохозяйственное производство сталкивается с постоянной борьбой против вредных насекомых, которые наносят значительный ущерб посевам. Традиционные методы с использованием токсичных химических пестицидов, хотя и эффективные, все чаще критикуются за негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. В поисках более экологичных решений ученые обратились к самой природе.

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Группа исследователей из Нидерландов недавно разработала инновационное средство защиты растений, вдохновившись хищным растением росянкой. Они создали биоразлагаемый спрей на основе растительного масла, который превращает сельскохозяйственные культуры в эффективные ловушки для вредных насекомых.

Суть разработки заключается в использовании особенности росянки – ее листья покрыты клейкими "волосками", которые захватывают и переваривают мелких насекомых-вредителей. Ученые воспроизвели этот механизм, создав спрей, содержащий микроскопические масляные шарики с наноразмерными углублениями на поверхности.

Когда спрей наносится на листья растений, эти клейкие капельки надежно прилипают к ним, оставаясь там в течение нескольких месяцев, даже под дождем. Любые мелкие вредители, такие как трипсы, которые попадают на обработанные листья, мгновенно застревают в этой ловушке и обездвиживаются, что приводит к их гибели.

При этом спрей практически безвреден для крупных полезных насекомых, таких как пчелы и бабочки. Кроме того, ученые утверждают, что вредители не смогут выработать устойчивость к этому биологическому средству защиты, в отличие от традиционных химических пестицидов.

Еще одно важное преимущество нового спрея – его экологичность. Он на 100% состоит из растительных масел и быстро разлагается в почве, не нанося ущерба окружающей среде. Также спрей легко смывается водой с мылом, что позволяет использовать его даже на съедобных частях растений.

В настоящее время разработчики создают дочернюю компанию для дальнейшей коммерциализации этой инновационной технологии. По их мнению, данное решение может стать важным шагом к более безопасному и экологичному сельскому хозяйству будущего.