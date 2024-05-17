Китайский производитель электромобилей Li Auto переживает непростые времена. Компания вынуждена провести масштабные увольнения, которые могут затронуть более 18% ее сотрудников. Причиной стало неоправданно низкий спрос на одну из новых моделей марки - Li Mega.

Производители электромобилей в Китае сталкиваются с непростой ситуацией на рынке. На фоне общего восстановления спроса на "зеленый" транспорт в стране, отдельные игроки, такие как Li Auto, вынуждены проводить болезненные реструктуризации своего бизнеса.

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Согласно данным, опубликованным Китайской ассоциацией легковых автомобилей (CPCA), розничные продажи пассажирских электромобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае в период с 1 по 12 мая выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца, достигнув 241 тыс. единиц. В целом положительная динамика, однако, отдельные производители, такие как Li Auto, столкнулись с серьезными проблемами.

Как сообщает местное СМИ 21jingji, компания Li Auto находится в процессе масштабных сокращений персонала, которые могут затронуть более 18% всех сотрудников. Это означает увольнение более 5600 человек. Причиной таких мер стал неоправданно низкий спрос на новую модель Li Mega, запущенную недавно.

Первоначально Li Auto ожидала продать около 800 тыс. автомобилей в 2024 году, но из-за слабых результатов Li Mega компания вынуждена была пересмотреть прогноз до 560-640 тыс. единиц. Сейчас даже эта цифра представляется очень сложной для достижения – за 4 месяца Li Auto продала лишь 106 тыс. автомобилей.

Помимо массовых увольнений, на компанию обрушился еще один удар – группа инвесторов подала коллективный иск, обвиняя Li Auto в завышении прогнозов спроса на Li Mega. Заявляется, что это ввело инвесторов в заблуждение и привело к падению цен акций.

Таким образом, производитель электромобилей Li Auto переживает непростые времена. Слабый старт новой модели Li Mega вынудил компанию пересмотреть планы и существенно сократить персонал. Этот шаг, однако, может оказаться недостаточным, если проблемы с продажами сохранятся.