Два недавних инцидента с участием беспилотных автомобилей Zoox, принадлежащих Amazon, привлекли внимание регуляторов. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало расследование после того, как автомобили Zoox совершили непредсказуемое резкое торможение, что привело к столкновениям с двумя мотоциклистами.

Беспилотные автомобили рассматриваются как ключевая технология будущего, способная повысить безопасность на дорогах. Однако недавние происшествия, произошедших в США, с участием транспортных средств Zoox, разработанных компанией Amazon, указывают на то, что проблема обеспечения безопасности беспилотников все еще далека от окончательного решения.

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Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало расследование инцидентов с участием беспилотных автомобилей Zoox, принадлежащих компании Amazon. Согласно данным Reuters, 13 мая NHTSA начало оценку после того, как два транспортных средства Zoox совершили неожиданное резкое торможение, что привело к столкновениям с двумя мотоциклистами.

Оба инцидента произошли при дневном освещении и в пределах рабочих характеристик автоматизированной системы вождения (ADS) Zoox. NHTSA сообщило, что "каждое транспортное средство Zoox работало с включенной ADS в моменты, предшествовавшие каждому столкновению". В результате аварий мотоциклисты получили лишь незначительные травмы.

В ходе расследования будет оценена эффективность ADS Zoox в отношении уязвимых участников дорожного движения, пешеходных переходов и других сценариев наезда сзади. Представитель Zoox заявил, что компания сотрудничает с NHTSA, чтобы ответить на вопросы регулятора.

Эти инциденты произошли после того, как в марте Zoox расширила испытания своих беспилотных автомобилей в Калифорнии и Неваде, увеличив скорость и добавив ночное вождение. Очевидно, что амбициозные планы компании по конкуренции с роботакси Waymo от Alphabet могут быть преждевременными, а безопасность пока еще требует дополнительной доработки.

Подобные происшествия подчеркивают, что на пути к массовому внедрению беспилотных автомобилей инженерам и разработчикам предстоит решить множество сложных технических и регулятивных вопросов, чтобы гарантировать безопасность всех участников дорожного движения.

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