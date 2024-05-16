Подразделение беспилотного вождения Baidu Apollo представило новое, шестое поколение своих роботакси. Ключевой особенностью новинки стало существенное снижение стоимости - на 60% по сравнению с предыдущей моделью. Это открывает путь к коммерческой прибыльности платформы беспилотных перевозок Baidu Apollo Go.

Подразделение беспилотного вождения компании Baidu, Apollo, представило свое новое, 6 поколение роботакси. Ключевой особенностью этой модели стало 60% снижение ее стоимости по сравнению с предыдущим поколением.

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Так, если роботакси Apollo 5 поколения, выпущенное в 2021 году, стоило 480 000 юаней (около $66 000), то новая модель 6 поколения будет предлагаться всего за 200 000 юаней ($27 670). Такое существенное удешевление, по словам представителей Baidu, стало возможным благодаря оптимизации технологий беспилотного вождения и повышению эффективности производственных процессов.

Как отметил генеральный менеджер подразделения автономного вождения Baidu Чэнь Чжо, сокращение затрат позволит платформе Baidu Apollo Go, которая занимается оказанием услуг беспилотного такси, выйти на уровень безубыточности в Ухане уже к концу 2024 года. А к 2025 году Baidu ожидает, что бизнес Apollo Go станет в целом прибыльным.

По планам компании, к концу следующего года парк роботакси Apollo Go будет насчитывать 1000 автомобилей 6 поколения, которые будут задействованы в предоставлении услуг беспилотного такси в Ухане. При этом Baidu заявляет, что внедрение новой, более эффективной модели автономного вождения позволит сократить эксплуатационные расходы еще на 30%.

Таким образом, Baidu делает важный шаг на пути коммерциализации своих разработок в сфере беспилотного транспорта, предлагая более доступные по цене, но при этом высокотехнологичные роботакси. Это открывает перспективы для широкого внедрения подобных решений в повседневную жизнь. Следует учитывать, что по данным Baidu, по состоянию на апрель пробег Apollo в режиме автономного вождения превысил 100 миллионов километров, а Apollo Go совершил более 6 миллионов поездок по Китаю.