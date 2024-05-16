Один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров, Пьер Андюран, предупреждает о надвигающемся дефиците какао. По его прогнозам, из-за неблагоприятных погодных условий, изменения климата и недостаточных инвестиций в производство, поставки этого ключевого ингредиента для шоколада могут истощиться в ближайшие годы.

Пьер Андюран, основатель Andurand Capital Management, один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров, предсказывает надвигающийся дефицит какао-бобов. По его словам, целый ряд факторов, включая неблагоприятные погодные условия, изменение климата и недостаток инвестиций в производство, грозят истощением запасов этого важного сырья.

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"Мы находимся в ситуации, когда у нас могут полностью исчерпаться запасы какао", - предупреждает Андюран. Согласно его оценкам, дефицит поставок в этом году может составить около 800 000 тонн, что эквивалентно почти 17% от общемирового производства.

Причины столь серьезного дисбаланса спроса и предложения кроются, в частности, в плохих погодных условиях и вспышках болезней растений в основных какао-производящих регионах Африки. Кроме того, долгосрочное недофинансирование отрасли также ограничивает возможности по наращиванию производства.

По словам Андюрана, если ситуация с погодой не улучшится, цены на какао могут взлететь до рекордных $20 000 за тонну в ближайшие годы. Для сравнения, в настоящее время они находятся на уровне около $9000.

Такой дефицит будет крайне болезненным для мировой индустрии шоколада, поскольку запасы сырья, отслеживаемые Международной организацией какао, могут упасть до катастрофического уровня в 13% от ожидаемого потребления. Это намного ниже среднего уровня за последние 10 лет, когда этот показатель варьировался в диапазоне 35-40%.

Таким образом, Пьер Андюран призывает участников рынка готовиться к возможному дефициту какао, который может значительно ударить по шоколадной индустрии во всем мире.