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Министерство обороны РФ сообщает об успешном применении ЗРК "Тор-М2" против Storm Shadow
Российское Министерство обороны сообщает об успешном применении зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" против ракет Storm Shadow западного производства. Российские военные эксперты отмечают, что, несмотря на сложность этих целей, отечественная ПВО справляется с их уничтожением.

Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать эффективность своей современной военной техники в ходе специальной военной операции. Одним из ярких примеров стало успешное применение зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" для уничтожения высокоточных ракет Storm Shadow, поступающих на вооружение украинской армии.

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Министерство обороны России сообщило об эффективной работе российских ПВО по перехвату и уничтожению ракет Storm Shadow западного производства. Эту информацию предоставил начальник расчета группировки войск "Восток", прикрывающей войска и гражданские объекты на южнодонецком направлении.

По словам бойца с позывным "Булава", ракеты Storm Shadow представляют собой довольно сложную цель для поражения, так как они летят на малых высотах. Однако российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" справляется с этой задачей весьма успешно.

Как отметил военнослужащий, "сложность этой цели заключается в том, что она низко летит. Но данный комплекс отлично справляется с низколетящими целями". Система ПВО "Тор-М2" способна работать как в ручном режиме с участием операторов, так и в полностью автоматическом режиме, непрерывно отслеживая воздушное пространство.

Посмотреть видео с уничтожением ракеты Storm Shadow, а также интервью с российским военным с позывным "Булава" можно здесь.  

Таким образом, российские военные доказывают, что их современное высокотехнологичное вооружение, в частности ЗРК "Тор-М2", способно на равных противостоять новейшим угрозам, в том числе ракетным системам, поступающим на вооружение украинской армии. Это наглядно демонстрирует возросшие боевые возможности российской противовоздушной обороны.

#сво #минобороны россии #противовоздушная оборона #зрк тор-м2 #ракеты storm shadow
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