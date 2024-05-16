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The Economist: Введение 100% таможенного тарифа на электромобили из Китая принесет ущерб для США
Администрация президента Байдена приняла решение ввести 100-процентные таможенные тарифы на электромобили, произведенные в Китае. Этот шаг вызывает глубокое разочарование экспертов, которые считают его неоправданным протекционизмом, наносящим ущерб как американским потребителям, так и всей системе глобальной торговли.

На протяжении последних десятилетий мировая торговля развивалась в сторону либерализации и снижения барьеров. Однако сегодня этот тренд меняется: политики все чаще прибегают к протекционистским мерам, жертвуя экономической эффективностью ради узкокорыстных интересов. Ярким примером этому служит решение администрации Байдена ввести 100% таможенные тарифы на китайские электромобили.

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Издание The Economist с глубоким сожалением сообщает, что президент США Джо Байден решил ввести запретительные 100-процентные тарифы на электромобили, произведенные в Китае. Этот шаг вызывает серьезную обеспокоенность экспертов, считающих его ударом по потребителям и принципам открытой торговли.

На протяжении последних 50 лет мировые тарифы значительно снизились – с более чем 10% в 1970-х до 3% сегодня. Это способствовало бурному развитию международной торговли и росту благосостояния. Однако в Штатах в последние годы набирают силу протекционистские настроения, подогреваемые в том числе обвинениями в адрес Китая в нечестной конкуренции.

Администрация Байдена объясняет новые тарифы на китайские электромобили рисками безопасности, связанными с отслеживанием и контролем таких машин. Кроме того, утверждается, что Китай активно субсидирует своих производителей, давая им преимущество на мировых рынках. Однако эксперты The Economist считают, что это лишь "фиговый лист" для протекционистских целей.

По их мнению, тарифы – грубый инструмент, который принесет серьезный экономический ущерб как самим США, так и глобальной торговле в целом. Вместо этого администрация могла бы объяснить выгоды, полученные китайскими компаниями от субсидий, и ввести адресные компенсационные пошлины. Или доказать реальную угрозу безопасности, вместо голословных обвинений.

Однако вместо этого Белый дом просто добавил новые тарифы к уже существующим, изначально введенным при Трампе под предлогом кражи Китаем американских технологий. Эксперты называют это "фарсом", поскольку главная причина страха перед китайскими электромобилями сегодня – не в краже технологий, а в том, что они оставили американские машины далеко позади.

Подобное пренебрежение необходимостью выдвигать строгие аргументы может иметь серьезные последствия. Внутри страны это будет стимулировать другие компании искать протекционистской защиты. А за рубежом последовать примеру США могут и другие государства, нанося удар по всей глобальной торговой системе.

В итоге, как отмечает The Economist, решение Байдена ввести 100% тарифы на китайские электромобили является грубым проявлением политического прагматизма в ущерб экономической эффективности и интересам потребителей.

#сша #китай #электромобили #торговая война #тарифы #потребители #протекционизм #глобальная торговля
Источник: economist.com
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