Недавние крупные воздушные сражения по всему миру продемонстрировали возросшую роль противовоздушной обороны в современных военных конфликтах. Эти уроки имеют ключевое значение для Пентагона в свете угрозы потенциальной войны с Китаем, чей ракетный арсенал способен обрушить масштабные удары по американским силам и инфраструктуре в Тихом океане.

По мнению издания Business Insider современные военные конфликты, от Украины до Ближнего Востока, демонстрируют, что технологии, меняющие правила игры, таких как беспилотные летательные аппараты и ракетные системы, стали ключевыми факторами на поле боя. Однако эти события также подчеркивают критическую важность надежной противовоздушной обороны для отражения разрушительных ракетных атак. Business Insider в своей статье подчеркивает, что именно эти уроки имеют жизненно важное значение для США в свете потенциального столкновения с военной мощью Китая в Тихом океане.

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Крупномасштабные воздушные сражения, прошедшие в разных уголках мира за последние месяцы, высветили ключевую роль систем противовоздушной обороны в современных военных конфликтах. Украина, Израиль и регион Красного моря стали свидетелями массированных ракетных атак, которые подчеркнули необходимость надежной многоуровневой системы ПВО для защиты как военных, так и гражданских объектов.

Эти уроки имеют особое значение для США в контексте потенциальной войны с Китаем. Пекин обладает огромным арсеналом высокоточного ракетного оружия, способного нанести сокрушительный удар по американским войскам и базам в Тихоокеанском регионе. Ракеты, получившие прозвища "Гуам Экспресс" и "Убийца авианосцев", представляют серьезную угрозу для американского военного присутствия в Южной Корее, Японии и на Гуаме.

По словам экспертов, которые приводит Business Insider, Китай может предпринять массированную и многоволновую ракетную атаку, чтобы подавить системы ПВО США и сорвать быстрое реагирование американских сил. Первая волна может включать удары по командным пунктам, радарам и системам противоракетной обороны, а последующие - по взлетно-посадочным полосам, чтобы задержать развертывание авиации.

Подобный сценарий радикально отличается от конфликтов, с которыми сталкивались США в последние годы. По словам военных, это "совсем другая игра" в плане масштабов и типов применяемого оружия. Для успешного противостояния Китаю Пентагону необходимо будет значительно нарастить свои возможности противовоздушной обороны – от увеличения производства перехватчиков SM-3 до создания эшелонированной системы защиты с использованием как активных, так и пассивных мер.

Business Insider сообщает, что военные руководители США уже бьют тревогу, призывая законодателей уделить особое внимание этому вопросу. Опыт недавних конфликтов ясно показывает, что борьба за господство в воздухе станет ключевым фактором в любом потенциальном столкновении с Китаем. Пентагону предстоит серьезная работа, чтобы быть готовым к этому вызову.