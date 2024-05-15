Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил серьезные ранения по дороге из правительственного здания. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Политика нередко становится ареной жестоких столкновений, когда разногласия перерастают в насилие. Трагические события, произошедшие в Словакии, демонстрируют, что даже высокопоставленные должностные лица не застрахованы от подобных рисков.

реклама

Шокирующие новости пришли сегодня из Словакии. Премьер-министр страны Роберт Фицо стал жертвой покушения, сообщили в его канцелярии. По данным властей, Фицо находится в опасном для жизни состоянии после того, как в него несколько раз стреляли.

Инцидент произошел, когда 59-летний политик возвращался из правительственного здания в городе Банска-Бистрица. Президент Словакии Зузана Чапутова осудила это "жестокое и безрассудное нападение" и выразила пожелания скорейшего выздоровления премьеру.

Как сообщает словацкое информационное агентство TASR, несколько выстрелов прозвучали в городе Хандлова, расположенном примерно в 180 км к северо-востоку от столицы Братиславы. Фицо в тот момент приветствовал местных жителей после заседания правительства.

На месте происшествия были задержаны несколько человек, однако их личности пока не раскрываются. Судя по опубликованным кадрам, сотрудники службы безопасности уводили одного из подозреваемых.

Роберт Фицо – опытный политик-ветеран, дважды занимавший пост премьер-министра Словакии. В прошлом году он вернулся к власти в рамках соглашения о разделе власти с другими партиями. Фицо известен своей пророссийской и антиамериканской риторикой, а также поддержкой авторитарного лидера Венгрии Виктора Орбана.

Данное нападение на главу правительства Словакии стало серьезным потрясением для всей страны. Президент Чапутова решительно осудила этот "жестокий и безрассудный" акт и пожелала Фицо скорейшего выздоровления. Расследование инцидента продолжается, и все ждут подробностей о мотивах и обстоятельствах покушения на премьер-министра.