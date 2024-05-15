Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о планах по созданию новой базы отдыха, куда можно будет добраться на теплоходе. На этот проект планируется выделить 2 млрд рублей. Также в регионе будут построены несколько роскошных гостиниц, чтобы привлечь больше туристов.

Омская область делает уверенные шаги по развитию туристического потенциала региона. Власти анонсировали масштабные планы по строительству новых объектов размещения и достопримечательностей, которые должны привлечь больше гостей в город.

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Власти Омской области намерены вложить 2 млрд рублей в строительство новой базы отдыха, до которой можно будет добраться на теплоходе. Об этих планах рассказал губернатор Виталий Хоценко на встрече с региональным бизнес-сообществом.

По словам главы региона, в Омске практически нет мест, куда можно поехать с семьей на выходные, кроме уже известных "Сказки" и "Мечты". Поэтому проект новой базы отдыха в Омском районе, куда будет ходить теплоход до Ачаира, является крайне актуальным.

"Нужный проект? Нужный. Готовы инвестировать туда два млрд рублей", - заявил Виталий Хоценко. Помимо этого, в Омске уже планируется построить несколько роскошных гостиниц - две пятизвездочных и четыре четырехзвездочных. Эти объекты должны помочь региону повысить туристическую привлекательность.

Председатель омского отделения "ОПОРА РОССИИ" Александр Дерябин подчеркнул, что Омская область не является традиционно туристическим направлением, но у нее есть все возможности для развития этой сферы, как это удалось сделать Тюмени. Поэтому власти ставят задачу создать в Омске уникальный туристический бренд.

В ближайшее время будет сформирована специальная рабочая группа, которая займется обсуждением идей и планов по развитию туризма в регионе. Таким образом, Омск готовится к масштабной трансформации своей туристической инфраструктуры.