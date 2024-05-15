Российские военные продемонстрировали успешное применение нового боевого робота "Скорпион М" в ходе боевых действий. Видео уничтожения укрепленного пункта ВСУ подтверждает высокие технические характеристики и боевые возможности этого роботизированного средства.

Российские войска продемонстрировали эффективность применения нового боевого робота "Скорпион М" во время операции по ликвидации укрепленного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красногоровки. Кадры успешной атаки были опубликованы в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

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Бойцы отряда "Русские ястребы" и военнослужащие 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса ВС РФ задействовали "Скорпион М" для уничтожения позиций ВСУ. Этот боевой робот-камикадзе, снаряженный противотанковой миной, стремительно преодолевал все препятствия на пути к цели и смог подобраться вплотную к укрытиям украинских солдат.

Как только "Скорпион М" достиг опорного пункта ВСУ, оператор дистанционно произвел подрыв взрывного устройства. Мощный взрыв полностью уничтожил позиции украинских войск, продемонстрировав высокую эффективность применения этого робототехнического средства в боевых условиях.

Испытания "Скорпиона М" в реальных боевых действиях показали его надежность, проходимость и боевые возможности. Российские военные смогли успешно использовать этот дистанционно управляемый робот-камикадзе для уничтожения укрепленного пункта, что может стать серьезным преимуществом в ходе дальнейших боевых операций.