Известный немецкий бренд Loewe, специализирующийся на премиальной цифровой технике, представил новую серию умных телевизоров Stellar. Ключевой особенностью линейки стал необычный дизайн с использованием бетонной задней панели и встроенной звуковой системы.

Известный производитель премиальной цифровой техники, компания Loewe, представила серию умных телевизоров Stellar с уникальным дизайном. Новинки получили бетонную заднюю панель и будут работать под управлением операционной системы Samsung Tizen.

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Ранее в этом году Loewe объявила о переходе на панели WOLED с открытыми ячейками, которые производит LG Display. Это позволяет немецкому бренду лучше настраивать и оптимизировать характеристики панели по сравнению со стандартными вариантами, используемыми большинством конкурентов. Новые телевизоры Stellar будут производиться в Германии.

Особенностью дизайна Loewe Stellar стала алюминиевая рама и задняя панель из специального ‘syno-stone’, доступного в разных цветовых вариантах. Это позволяет покупателям персонализировать внешний вид устройства под свой интерьер. В комплект входит поворотная подставка, но также предлагаются настенные и напольные варианты.

Телевизоры оснащены встроенной звуковой панелью мощностью 80 Вт и подсветкой Magic Light для освещения нижней половины корпуса. Однако динамическое изменение цвета подсветки в зависимости от изображения, как в системе Ambilight от Philips, здесь реализовано не будет.

Loewe Stellar появится на европейском рынке в июне в диагоналях от 42 до 83 дюймов по цене от 3300 до 6000 евро. Также в следующем году планируется выпуск 97-дюймовой модели. К сожалению, в текущей версии телевизоры не поддерживают формат Dolby Vision HDR, однако компания обещает добавить эту функцию в будущем обновлении прошивки.