Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" вводят новую шаттл-программу, которая предложит пассажирам рекордное количество ежедневных рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом – до 72 вылетов в сутки. Инновационная тарифная группа "Эконом Шаттл" обеспечит максимальную гибкость бронирования и возврата билетов.

Развитие внутрироссийских авиаперевозок – один из ключевых приоритетов для отечественных авиакомпаний. И в этом направлении произошел очередной прорыв: ведущие перевозчики страны – "Аэрофлот" и "Россия" – запускают уникальную шаттл-программу, которая свяжет две российские столицы рекордным количеством ежедневных рейсов.

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С 1 июня авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" увеличивают частоту полетов между Москвой и Санкт-Петербургом до 72 рейсов в сутки. Такое беспрецедентное количество вылетов станет возможным благодаря запуску новой шаттл-программы.

Теперь пассажиры смогут выбирать рейсы с интервалом всего 15-30 минут из двух основных московских аэропортов – Шереметьево и Внуково. Для них будут доступны выделенные стойки регистрации и приоритетный досмотр, а время на оформление билета сократится до 30 минут.

Но, пожалуй, главное преимущество новой программы – невероятная гибкость. Авиапутешественники получают возможность бесплатно менять дату и время вылета в пределах 12 часов до и после первоначально забронированного рейса. Сделать это можно как через онлайн-сервисы, так и на стойке регистрации в аэропорту.

Такая схема позволит пассажирам оперативно корректировать свои планы и путешествовать без лишних забот. Инновационная тарифная группа "Эконом Шаттл" станет настоящим спасением для тех, кто ценит свое время и ищет максимальное удобство.

Таким образом, "Аэрофлот" и "Россия" фактически создают воздушное метро между двумя российскими столицами. Теперь добраться из одного города в другой можно будет легко, быстро и с минимумом усилий – вне зависимости от конкретных планов.