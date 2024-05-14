Инсайдеры раскрыли подробности о новом флагманском смартфоне линейки Redmi K70 - модели K70 Ultra. Устройство получит впечатляющие характеристики, включая мощный аккумулятор, быструю зарядку и независимый чип дисплея для повышения производительности.

Redmi, суббренд компании Xiaomi, регулярно радует поклонников выпуском своих флагманских моделей серии K. Похоже, что в этом году производитель подготовил настоящий высокотехнологичный смартфон под названием Redmi K70 Ultra, о ключевых особенностях которого рассказали осведомленные источники.

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По слухам, Redmi K70 Ultra станет новым топовым устройством в популярной линейке K70. Согласно инсайдерской информации, смартфон получит впечатляющую батарею емкостью 5500 мАч - на 500 мАч больше, чем у предшественника Redmi K60 Ultra. При этом сохранится поддержка быстрой 120-ваттной зарядки.

Но главной "изюминкой" Redmi K70 Ultra, судя по утечкам, станет использование независимого двухъядерного чипа для дисплея. Эта фирменная технология, напоминающая решение X7 в K60 Ultra, позволит устройству достигать частоты обновления экрана до 144 Гц в совместимых играх.

Кроме того, смартфон будет оснащен новейшим чипсетом Dimensity 9300+ от MediaTek. На данный момент этот процессор установлен только в одном устройстве - Vivo X100s Pro. Инсайдер также намекает на уникальную "глубокую" архитектуру Dimensity 9300+, специально разработанную для Redmi K70 Ultra.

В плане дизайна ожидается, что смартфон получит прочную металлическую среднюю рамку и текстурированную стеклянную заднюю панель. Также будет реализована защита от пыли и воды для повышения износостойкости.

Redmi K70 Ultra, вероятно, будет представлен в июне-июле этого года. Ожидается, что под брендом Xiaomi 14T Pro эта модель позже появится и на мировом рынке.

Таким образом, Redmi K70 Ultra обещает стать весьма интересным и технологичным флагманским смартфоном. Его ключевыми особенностями станут мощный аккумулятор, быстрая зарядка, фирменный чип дисплея и новейшая, адаптированная версия процессора MediaTek Dimensity 9300+.