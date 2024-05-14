Отечественная компания "Авиакон" разработала новый дрон, который по своим характеристикам не уступает популярной модели DJI Mavic3, но при этом имеет ряд уникальных преимуществ, особенно важных для применения в условиях специальной военной операции.

На фоне сложной геополитической ситуации и санкционного давления на Россию отечественные компании активно работают над созданием передовых технологических решений, которые могли бы составить достойную конкуренцию популярным зарубежным аналогам. Одним из таких примеров является новый дрон, разработанный компанией "Авиакон" из Екатеринбурга, который по своим характеристикам сопоставим с DJI Mavic3, но при этом обладает рядом уникальных преимуществ, особенно актуальных в условиях специальной военной операции.

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Разработчики из Екатеринбурга создали дрон, который по своим тактико-технических характеристикам сопоставим с DJI Mavic3 – самым популярным БПЛА, используемым на фронте. При этом новая модель отличается более доступной ценой. Еще одним важным преимуществом является устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, широко применяемым в зоне СВО.

По словам руководителя компании "Авиакон" Дмитрия Рудика, перед ними стояла задача создать российский аналог DJI Mavic3 с рядом уникальных особенностей. "У нашего дрона есть несколько преимуществ: это собственное российское производство, и то, что дрон сделан на альтернативных частотах. Для ребят на фронте, которые будут этот дрон использовать, это огромный плюс, потому что он хорошо противостоит используемым там (в зоне СВО) средствам РЭБ. И наши дроны летают там, где Mavic не летают", - рассказал Рудик.

Еще одно важное достоинство нового отечественного БПЛА – возможность адаптации под индивидуальные потребности конечных пользователей. По заявлению представителя компании, стоимость дронов будет сопоставима с ценами на китайские аналоги, которые в настоящий момент находятся в дефиците из-за высокого спроса.

Управление новым дроном такое же интуитивно понятное, как и в случае с популярными моделями DJI. Изображение с камеры передается напрямую на пульт управления, который работает на базе ОС Android, что делает эксплуатацию максимально комфортной. Камера на данный момент обладает шестикратным оптическим увеличением, даже превосходя возможности более доступной модели Mavic Classic. В будущем компания собирается укомплектовывать свой БПЛА более качественными фотокамерами.

Таким образом, новый российский дрон, сравнимый по возможностям с зарубежным бестселлером DJI Mavic3, но обладающий рядом уникальных преимуществ, призван стать достойной альтернативой и востребованным решением для применения в условиях специальной военной операции.