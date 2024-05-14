Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Компания "Авиакон" представила отечественный аналог DJI Mavic3 для СВО, устойчивый к средствам РЭБ
Отечественная компания "Авиакон" разработала новый дрон, который по своим характеристикам не уступает популярной модели DJI Mavic3, но при этом имеет ряд уникальных преимуществ, особенно важных для применения в условиях специальной военной операции.

На фоне сложной геополитической ситуации и санкционного давления на Россию отечественные компании активно работают над созданием передовых технологических решений, которые могли бы составить достойную конкуренцию популярным зарубежным аналогам. Одним из таких примеров является новый дрон, разработанный компанией "Авиакон" из Екатеринбурга, который по своим характеристикам сопоставим с DJI Mavic3, но при этом обладает рядом уникальных преимуществ, особенно актуальных в условиях специальной военной операции.

реклама

Разработчики из Екатеринбурга создали дрон, который по своим тактико-технических характеристикам сопоставим с DJI Mavic3 – самым популярным БПЛА, используемым на фронте. При этом новая модель отличается более доступной ценой. Еще одним важным преимуществом является устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, широко применяемым в зоне СВО.

По словам руководителя компании "Авиакон" Дмитрия Рудика, перед ними стояла задача создать российский аналог DJI Mavic3 с рядом уникальных особенностей. "У нашего дрона есть несколько преимуществ: это собственное российское производство, и то, что дрон сделан на альтернативных частотах. Для ребят на фронте, которые будут этот дрон использовать, это огромный плюс, потому что он хорошо противостоит используемым там (в зоне СВО) средствам РЭБ. И наши дроны летают там, где Mavic не летают", - рассказал Рудик.

Еще одно важное достоинство нового отечественного БПЛА – возможность адаптации под индивидуальные потребности конечных пользователей. По заявлению представителя компании, стоимость дронов будет сопоставима с ценами на китайские аналоги, которые в настоящий момент находятся в дефиците из-за высокого спроса.

Управление новым дроном такое же интуитивно понятное, как и в случае с популярными моделями DJI. Изображение с камеры передается напрямую на пульт управления, который работает на базе ОС Android, что делает эксплуатацию максимально комфортной. Камера на данный момент обладает шестикратным оптическим увеличением, даже превосходя возможности более доступной модели Mavic Classic. В будущем компания собирается укомплектовывать свой БПЛА более качественными фотокамерами.

Таким образом, новый российский дрон, сравнимый по возможностям с зарубежным бестселлером DJI Mavic3, но обладающий рядом уникальных преимуществ, призван стать достойной альтернативой и востребованным решением для применения в условиях специальной военной операции.

#россия #сво #дрон #разработчики #рэб #альтернатива dji mavic3
Источник: ura.news
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
13
НАСА работает над созданием плазменной ракеты, способной долететь до Марса за 2 месяца
6
В Японии планируют утилизировать 77% медикаментов от COVID-19
2
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
17
Испытания первого клиновоздушного ракетного двигателя прерваны из-за его крушения на взлетной полосе
+
В России разработали экспериментальный сплав для перспективных термоядерных реакторов
+
ЛиАЗ возобновляет производство самых больших автобусов-гармошек
8
Запуск Boeing Starliner под угрозой отмены из-за использования фальшивых клапанов
5
Разведка ВСУ: О наступлении на Харьковскую область было известно заранее, всё под контролем
4
Илон Маск заменит рабочих на роботов Optimus уже к концу 2025 года
5
Саудовский NEOM объявляет о создании крупнейшего в мире порта для частных яхт
+
В России разработали модернизированную модель станка с ЧПУ для авиационного двигателестроения
1
В США "назло" соседям застройщик построил дом шириной всего 3 метра и продает за $619 тысяч
3
В Республике Коми из обрушившегося здания общежития эвакуировали 14 человек
1
Французские эксперты по компьютерной безопасности рассказали о лучших антивирусах
3
Yonhap: В ходе боевых действий российская армия могла использовать северокорейские боеприпасы
6
Samsung может представить функцию «Battery AI» на более старых моделях
+
Samsung стремится обойти Intel в гонке за технологию стеклянных подложек
1
Строящийся Большой Смоленский мост станет частью новой широтной магистрали в Санкт-Петербурге
+
Умельцу удалось установить Windows 11 на Nintendo Switch и даже запустить на ней игру
1

Популярные статьи

Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
77
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
8
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
78
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
133
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
1
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
55
Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)
+
Ненадёжная GeForce RTX 4090 вошла в десятку самых продаваемых видеокарт Steam весны 2024г
29
Мое мнение о Hades 2 на PC (Eurogamer)
1
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
51

Сейчас обсуждают

grazer08
12:40
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
Алексей Повшал
12:39
Напихали уже этому графоману с кривыми пальцами в панамку? Ок, почитаем комменты...)))) Чимба, ты завязывай уже пердолиться костылями, это не есть гут. Ни Linux, ни его философия, это не твоё...
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
Ссу на рекламистов
12:39
Шишку на мишку)).Шишка, признай уже, твой успех он мнимый, ты не успешный.Нет в тебе ничего успешного
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
sidor_luty
12:36
Дык, получается, Вы не поняли основной посыл! Я в виндовс привел в пример, как полноценную ОС, где можно полноценно запускать приложения, созданные для любых версий виндовс. А ведь имелся в виду линук...
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
beltar
12:34
Мне не понравился сам темп боя. В AoW современных, где урон при ударе есть всегда, такой стартовый бой, например, шахту отбить у 3-4 юнитов фактически состоит из 3 стадий: 1) Какая-то начальная расста...
Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
Блейд
12:33
Ты что вообще что ли неадекватный? А в чё наливать пиво в пакет целлофановый? Что вообще дурак что ли? Пиво само свежее, свежайшая, эликсир.
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
Shurx
12:32
Тоже самое, что играть в видеоигры, сжигая электричество и тратя на это время впустую.
Одиночные майнеры Bitcoin на грани разорения и тратят на электричество больше, чем зарабатывают
Блейд
12:26
Шило на мыло. С бешеной доплатой
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
Сергей Васильев
12:24
Купил вот 4070 ti super за 85000 предварительно продав 3080ti за 50000 и радуюсь, зачем мне АМД....вообще
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
Блейд
12:22
Да прекращай ты уже завидовать. Нищиброд с одной 6600
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем