В стремлении опередить Китай в области применения искусственного интеллекта в военной авиации, ВВС США проводят впечатляющие испытания. Недавно истребитель, управляемый ИИ-системой, сошелся в воздушном бою с пилотируемым самолетом, продемонстрировав новые возможности машинного интеллекта.

Американские военно-воздушные силы делают решительные шаги в направлении применения искусственного интеллекта в авиации. Недавно в Калифорнии прошла демонстрация возможностей ИИ-управляемых истребителей, когда один беспилотный самолет сошелся в воздушном бою с машиной, управляемой человеком-пилотом.

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Эксперимент наглядно продемонстрировал, насколько далеко шагнул военный ИИ в последние годы. Еще совсем недавно системы искусственного интеллекта в авиации ограничивались простыми алгоритмами типа "если-то", но сейчас они способны к самостоятельному принятию решений на основе анализа больших данных.

Как отметил адмирал Кристофер Грейди, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов, США и Китай ведут настоящую "гонку" по внедрению ИИ-технологий в военную сферу. И если раньше это было уделом научно-фантастических романов, то теперь реальность стремительно настигает фантазии.

Так, например, в Массачусетском технологическом институте военные разработчики работают над созданием ИИ-системы, способной распознавать критически важные сообщения в потоке переговоров пилотов с авиадиспетчерами. Цель – помочь диспетчерам быстрее реагировать на аварийные ситуации.

Другой проект направлен на создание альтернативы GPS-навигации, которая может оказаться уязвимой в будущих конфликтах. Здесь разработчики обучают ИИ ориентироваться по магнитным полям Земли, причем система постоянно совершенствуется в ходе имитационных полетов.

Военные эксперты отмечают, что ключевым преимуществом ИИ является его способность к быстрому самообучению. Алгоритмы могут в считаные часы опробовать тысячи вариантов тактики и выработать оптимальные решения, превосходящие человеческие возможности.

Впрочем, безопасность по-прежнему остается критическим вопросом. Поэтому разработчики внимательно контролируют, какие данные используются для обучения ИИ-систем, чтобы исключить непредсказуемое или опасное поведение. В перспективе они надеются создать сотни беспилотных боевых самолетов, управляемых искусственным интеллектом.