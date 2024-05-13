Китайский технологический гигант Xiaomi готовит к выпуску свой первый складной смартфон-раскладушку Mix Flip. Новинка, только что прошедшая сертификацию, обещает удивить пользователей мощной зарядкой, продвинутой камерой и стильным дизайном.

Компания Xiaomi активно работает над созданием своего первого складного смартфона-раскладушки, который должен составить серьезную конкуренцию устройствам от Samsung, Huawei и других игроков рынка. Недавно новинка под названием Xiaomi Mix Flip прошла сертификацию и раскрыла некоторые интересные подробности о своих характеристиках.

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Так, согласно полученным данным, Mix Flip будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт. Это довольно впечатляющий показатель для складного смартфона, который, как правило, комплектуются более слабыми адаптерами. Наличие мощной зарядки позволит владельцам быстро восполнять заряд аккумулятора емкостью 4900 мАч.

Кроме того, согласно утечкам, Xiaomi Mix Flip может похвастать продвинутой камерой. Основной модуль получит 50-мегапиксельный сенсор OmniVision с оптической стабилизацией, а фронтальная камера будет 32-мегапиксельной. Также, по слухам, устройство оснастят телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом.

Что касается дизайна, то Mix Flip, судя по просочившимся изображениям, будет иметь интересную особенность – верхнюю часть корпуса разделят на две секции. Верхняя будет отведена под модуль камеры с двумя датчиками и двойной вспышкой, а нижняя – под дополнительный дисплей. Ожидается, что этот экран существенно расширит возможности устройства в сложенном состоянии.

Инсайдеры также сообщают, что Xiaomi Mix Flip получит флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 3 и будет стоить порядка 5999 юаней, что примерно соответствует 76 200 рублей по текущему курсу. Официальный анонс новинки, вероятнее всего, состоится в ближайшие месяцы.