Китайские автомобильные бренды стремительно набирают популярность на российском рынке. Сегодня в стране насчитывается уже около 1,45 млн легковых машин китайского производства. Автоэксперт Егор Васильев рассказал о наиболее интересных и технологичных моделях, успешно завоевывающих российских водителей.

Китайские автомобили активно наращивают свое присутствие на российском рынке. По данным экспертов, сегодня в нашей стране насчитывается порядка 1,45 млн легковых машин китайских марок. При этом в минувшем году в России официально зашли сразу 19 автопроизводителей из Поднебесной.

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Почему же китайскии автопром так стремительно завоевывает российского потребителя? По мнению специалистов, основными факторами являются высокое качество, современные технологии и доступные цены.

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, что китайские бренды фактически доминируют в сегменте высокотехнологичных и продвинутых автомобилей. "Разнообразие брендов и моделей позволяет любому человеку выбрать идеальный автомобиль", – отметил специалист.

Среди наиболее интересных и достойных моделей Васильев выделил гибридный внедорожник Tank 500 Urban, который оснащен параллельно-последовательной гибридной системой с эффективной рекуперацией энергии. Также эксперт похвалил кроссоверы Jetour Dashing, Chery Tiggo 8 Pro Max, Exeed RX и пикап Dongfeng DF6.

Специалисты прогнозируют, что китайские автопроизводители продолжат активно расширять свое присутствие на рынке РФ, предлагая все более современные и технологичные модели по доступным ценам. Это позволит им конкурировать с традиционными брендами и завоевывать все большую аудиторию российских потребителей.