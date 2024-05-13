Вопреки ранее озвученным планам об уходе с российского рынка, Microsoft неожиданно сохранила возможность для российских пользователей получать обновления для Windows и Office. Эксперты связывают это с нежеланием американской корпорации терять важный рынок.

Несмотря на заявления об уходе с российского рынка, американская корпорация Microsoft неожиданно сохранила доступ российских пользователей к обновлениям своих популярных программных продуктов – Windows и Office. Об этом сообщили специалисты из ассоциации "Руссофт".

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По их словам, теперь россияне снова могут загружать на свои компьютеры последние обновления, в частности, Windows 11 23H2 и новые версии Office, без необходимости применения VPN-соединений. Ранее такие апдейты были недоступны для устройств с российскими IP-адресами.

"Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих публичных заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали сохранение поддержки своего ПО", - пояснил президент "Руссофта" Валентин Макаров.

Более того, как выяснилось, Microsoft также не заблокировала доступ российским ИТ-компаниям к своим облачным сервисам, хотя ранее обещала это сделать.

Эксперты считают, что такая непоследовательная политика американской корпорации продиктована нежеланием терять важный российский рынок, который все активнее переходит на отечественные программные разработки. При этом Microsoft пока не препятствует этому процессу импортозамещения.

Столь неожиданное решение Microsoft сохранить присутствие в России свидетельствует о том, что американский ИТ-гигант не спешит полностью уходить с российского рынка, несмотря на сложную геополитическую обстановку.