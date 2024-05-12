Ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается. Десятки тысяч жителей бежали из города Рафах, опасаясь неминуемого израильского вторжения, в то время как число погибших уже превысило 35 тысяч человек.

NBC News сообщает, что в секторе Газа бушуют бои.

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В секторе Газа фактически разворачивается гуманитарная катастрофа. По данным министерства здравоохранения Палестины, с 7 октября в боях погибли более 35 000 человек, большая часть из которых – женщины и дети.

В особенности тяжелая ситуация сложилась в городе Рафах, расположенном на самом юге сектора. Десятки тысяч жителей были вынуждены срочно покинуть свои дома, опасаясь неминуемого израильского вторжения. В Рафахе американский врач Аммар Ганем рассказал NBC News, что врачам и медсестрам приходилось бросать своих пациентов, чтобы эвакуировать их семьи.

Израильская армия (ЦАХАЛ) объявила некоторые районы Рафаха "опасными зонами боевых действий" и предупредила, что будет действовать "с предельной силой" против палестинских террористических организаций в этом районе. Военный парадокс: с одной стороны ЦАХАЛ призывает население срочно эвакуироваться, а с другой – грозит применением силы.

Боевики ХАМАС также сообщают о ожесточенных столкновениях в северной части сектора Газа. По их данным, бои идут вблизи лагеря беженцев Джабалия. Таким образом, сектор охвачен масштабными военными действиями, что вынуждает тысячи палестинцев искать спасение в бегстве.

Гуманитарная ситуация в Газе достигла критического уровня. Международное сообщество призывает Израиль и ХАМАС к сдержанности, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта с катастрофическими последствиями для мирного населения.