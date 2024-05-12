Междисциплинарная группа ученых разработала искусственные тромбоциты, способные эффективно останавливать кровотечение. Это значительный прорыв в биомедицинской инженерии, который может изменить подходы к лечению серьезных травм.

Инновационная разработка, способная спасти жизни при сильных кровотечениях, стала результатом совместных усилий группы ученых. Исследователи из нескольких университетов, в том числе профессор Университета Чепмена Эндрю Лайон, создали искусственные аналоги тромбоцитов, которые могут эффективно останавливать кровопотерю.

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Данная технология представляет собой прорыв в области биомедицинской инженерии. Как отмечает Лайон, это "поворотный момент", демонстрирующий "ощутимый трансляционный потенциал" тромбоцитоподобных частиц. Ученые провели тщательное тестирование на крупных животных и доказали, что их синтетические аналоги тромбоцитов показывают такую же эффективность, как и переливание натуральных тромбоцитов, позволяя пациентам быстрее восстанавливаться после травм.

Важным преимуществом искусственных тромбоцитов является то, что они могут выводиться из организма через почки. Это решает проблему накопления в теле инъекционных синтетических материалов, что делает их использование более безопасным. Как отметила соавтор исследования Эшли Браун, по скорости заживления ран синтетические тромбоциты показали себя не хуже натуральных.

Команда ученых намерена продолжить работу над этим решением, чтобы в будущем внедрить его в клиническую практику. Внедрение искусственных тромбоцитов позволит устранить проблему дефицита натуральных тромбоцитов при серьезных травмах, спасая жизни пациентов. Это значительный шаг вперед в области биомедицинских технологий.