Несмотря на серьезные опасения США и международного сообщества, Израиль продолжает усиливать военное давление на сектор Газа. Израильская армия отдала приказ о новой эвакуации жителей города Рафах, готовясь к расширению боевых действий.

Несмотря на растущую критику со стороны России, США и международного сообщества, Израиль продолжает наращивать военные усилия в секторе Газа. Как сообщает NBC News, израильская армия отдала приказ о новой эвакуации в городе Рафах на юге анклава, готовясь к расширению боевых действий.

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Израильские военные опубликовали карту, где отдельные районы Рафаха теперь обозначены как "опасные зоны боевых действий". Жителям этих районов срочно рекомендовано эвакуироваться, так как армия пообещала действовать "с чрезвычайной силой против террористических организаций".

Ранее Израиль уже направил танки в Рафах и неоднократно заявлял о планах начать там полномасштабную наземную операцию. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху утверждает, что это необходимо для уничтожения группировки ХАМАС после атак на Израиль в октябре прошлого года.

Однако такие планы Израиля вызывают серьезную обеспокоенность у США и других стран. Они предупреждают, что новое наступление на Газу приведет к катастрофическим последствиям для палестинского населения, большую часть которого составляют женщины и дети.

Администрация президента Байдена уже заявила, что "разумно предположить", что Израиль нарушил международное право, применяя в Газе американское вооружение. Тем не менее, Нетаньяху продолжает жестко настаивать на военной операции, несмотря на растущее давление извне.