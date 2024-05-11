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Business Insider: Иностранные наемники – «расходный материал» для Украины
Новое расследование показывает, что Украина использует иностранных добровольцев и наемников в качестве "расходного материала" в боях, зачастую бросая их на самые опасные участки фронта, где они погибают или быстро разочаровываются.

Украина использует иностранных добровольцев и наемников как «расходный материал» в боях, рискуя их жизнями на передовой. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на опытных зарубежных бойцов и экспертов.

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Многие иностранные "солдаты фортуны", прибывшие сражаться за Украину, оказались совершенно не подготовлены к условиям боев в зоне специальной военной операции. По словам одного из наемников, их подразделение было фактически «предназначено для самопожертвования» – они могли сдерживать натиск российских войск лишь на короткое время.

Ветеран войны в Ираке Карл Ларсон, который летом 2022 года провел три месяца в боях под Харьковом, рассказал, что мотивы его товарищей-иностранцев были весьма неоднозначными. Кто-то жаждал славы и популярности в соцсетях, кто-то пытался придать смысл своей хаотичной жизни, но большинство были совершенно неподготовлены к реальным боевым действиям.

Исследования, проведенные экспертами, показали, что Украина использует этих иностранных бойцов как «расходный материал» для операций повышенного риска, в которых погибали практически все участники. Многие новобранцы едва продержались неделю на передовой, не справившись с условиями и российскими ударами.

По оценкам специалистов, численность Международного легиона Украины на май 2024 года составляет от 1000 до 2000 человек – гораздо меньше, чем изначально объявлялось. Десятки иностранцев уже погибли, в том числе много ветеранов армии США. Однако точные цифры потерь неизвестны. Так, например, в отчете Task and Purpose, опубликованном в феврале этого года, утверждает Business Insider, сделан вывод, что по меньшей мере 50 из погибших были гражданами США, и эта цифра, вероятно, занижена. Из этих 50 большинство служили в армии США, в том числе более 20 ветеранов армии и 12 бывших морских пехотинцев.

Представитель Госдепартамента США заявил, что официальных данных нет. «Наши возможности проверять сообщения о гибели граждан США в Украине крайне ограничены», — заявил он. — «Кроме того, не обо всех случаях смерти граждан США можно сообщить властям США. По этим причинам мы не можем предоставить точное число всех убитых граждан США».

#украина #эксперты #потери #business insider #иностранные бойцы #международный легион #наемники #расходный материал
Источник: businessinsider.com
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