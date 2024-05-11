Во время боевых действий на Украине у военных появляются самые необычные помощники. Так, сапер из Ивановской области Алексей Прытков обрел верного друга и талисман в лице трехмесячного щенка Пули, которая в итоге проделала тысячи километров, чтобы воссоединиться с раненым другом.

Во время боевых действий на Украине у наших военных бывают самые неожиданные помощники. Telegram-канал SHOT рассказал, как сапер из Ивановской области Алексей Прытков обрел верного друга, ставшего в некотором роде его талисманом – трехмесячного щенка. Эта история о преданности и силе солдатской дружбы покоряет сердца.

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Когда собачонка впервые оказалась в расположении российских бойцов, она была истощенной и очень ослабленной. Но наши парни приняли ее, отогрели, накормили и дали кличку Пуля. Собачонка сразу же привязалась к Алексею Прыткову и стала его неразлучным спутником. Пуля даже ездила с ним в боевых машинах, когда отряд менял дислокацию, и верно дожидалась Алексея в лагере.

Однако в минувшем году Прытков получил тяжелое ранение, ему пришлось ампутировать ноги, а руки восстанавливать с помощью специальных аппаратов. В то время, когда Алексей был в госпитале, Пуля почти не ела и все время лежала возле его бронежилета. Это доказывает, насколько сильна была их связь.

Выписавшись из госпиталя и приехав домой, Алексей сразу связался с сослуживцами и попросил переправить Пулю к нему в Ивановскую область. Он уверен, что эта собака-талисман помогла ему выжить после тяжелейшего ранения. В итоге Пуля проделала путь более, чем в тысячу километров, чтобы воссоединиться со своим другом. Теперь она живет вместе с Алексеем, его девушкой и родителями, готовясь ждать хозяина во время очередной операции.