Китайский автопроизводитель Great Wall Motors сделал огромный шаг в развитии аккумуляторных технологий. Компания успешно разработала твердотельные батареи, предлагая также впечатляющую скорость зарядки.

Китайский автомобильный производитель Great Wall Motors (GWM) сделал огромный шаг вперед в области аккумуляторных технологий. Компании удалось успешно разработать и произвести твердотельные аккумуляторные батареи, что является настоящим прорывом в индустрии электромобилей.

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В отличие от традиционных литий-ионных батарей, в твердотельных элементах жидкий электролит заменяется на твердый материал. Это позволяет достичь значительно более высокой плотности энергии и обеспечивает более быструю зарядку. Кроме того, твердотельные аккумуляторы отличаются большей стабильностью, что снижает риск перегрева и возгорания – давней проблемы в сфере электромобилей. Они также демонстрируют лучшую работоспособность в широком диапазоне температур.

Наряду с прогрессом в твердотельных технологиях, GWM сосредоточилась на разработке сверхбыстрой зарядки. Аккумуляторная батарея 4C компании обещает добавлять 500 км запаса хода всего за 10 минут зарядки, что практически исключает простои при поездках на дальние расстояния. Более того, компания уже работает над еще более продвинутым аккумулятором 6C, который сократит время зарядки еще больше.