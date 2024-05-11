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В Сети появились рендеры флагманского смартфона Honor 200 Pro
Стали известны первые подробности о флагманском смартфоне Honor 200 Pro, который, как ожидается, станет новым топовым устройством линейки. Согласно утечкам, аппарат получит продвинутую камерную систему, мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 3 и ряд других передовых характеристик.

Несмотря на то, что совсем недавно был представлен начальный вариант серии Honor 200 - модель Lite, китайский производитель, похоже, готовит еще как минимум два устройства этой линейки с более высокими характеристиками. Одним из них станет флагманский Honor 200 Pro, первые детали о котором уже появились в Сети.

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Согласно утечкам, Honor 200 Pro будет иметь весьма привлекательный дизайн с двухцветной стеклянно-кожаной задней панелью. Главной особенностью станет фирменный "овальный" блок камер, в который войдут целых три модуля. Один из них будет обладать впечатляющими возможностями – 50-мегапиксельная основная камера с переменной диафрагмой f/1.9-f/2.4.

Что касается начинки, то здесь Honor также не стал экономить. Устройство получит флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечит высокую производительность. А вот младшая модель серии, Honor 200, по слухам, будет оснащена более доступным Snapdragon 8s Gen 3.

Обе новинки, как ожидается, будут оснащены изогнутыми OLED-экранами с разрешением "1,5K" и парой селфи-камер, встроенных в вырез в форме таблетки. Судя по всему, компания постаралась придать своим новым флагманам Honor 200 и 200 Pro максимально премиальный вид и оснащение.

Официальный анонс серии Honor 200, по слухам, должен состояться в ближайшее время на домашнем китайском рынке. Учитывая заявленные характеристики, эти устройства могут стать весьма привлекательными для тех, кто ищет мощный и при этом стильный Android-смартфон.

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