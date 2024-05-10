Tesla готовится выпустить новую версию своей системы Полного Самостоятельного Вождения (FSD), в которой будет отсутствовать функция предупреждения водителя о необходимости держать руки на рулевом колесе. Это смелый шаг компании, особенно на фоне расследования Министерства юстиции США в отношении технологий Tesla.

Tesla готовится сделать решительный шаг в развитии своей системы Полного Самостоятельного Вождения (FSD). Согласно заявлениям главы компании Илона Маска, в следующем обновлении FSD v12.4 Tesla откажется от функции "писк рулевого колеса" – популярной среди водителей шутки, которая заставляла автомобиль издавать предупреждающие сигналы.

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Эти оповещения призваны были напоминать водителям о необходимости держать руки на руле, так как Tesla не имеет прямых способов контролировать их присутствие. Однако со временем они стали восприниматься как излишне навязчивые и раздражающие.

Теперь Tesla намерена избавиться от этой надоедливой функции. Вместо нее компания будет использовать камеру, установленную в салоне, для отслеживания внимания водителя. Если система обнаружит, что человек отвлекается от дороги более чем на 3 секунды, она будет выдавать соответствующие предупреждения.

Этот смелый шаг со стороны Tesla вызывает определенные вопросы, особенно на фоне нового расследования Министерства юстиции США в отношении технологий Autopilot/FSD, о чем подробнее вы можете прочесть здесь. Тем не менее, компания, похоже, уверена в надежности своих алгоритмов слежения за водителем.

Запуск обновления FSD v12.4 намечен на следующую неделю. Помимо исключения "писка рулевого колеса", в нем будет задействована полностью переобученная модель системы, которая, по словам Маска, обладает "умопомрачительными" возможностями. Это обновление станет важной вехой в постоянном совершенствовании технологий автономного вождения Tesla.

Безусловно, решение об отказе от предупреждений о держании рук на руле – довольно рискованный шаг. Однако он может свидетельствовать о растущей уверенности Tesla в своих разработках и стремлении сделать взаимодействие водителя с системой FSD более естественным и удобным.